Hija de Maradona le hizo un homenaje horas antes de su deceso / Vos La Voz

Una de las dos hijas que el facllecido Diego Armando Maradona tuvo con su exmujer Claudia Villafañe, Gianinna, mamá del pequeño Benjamín con su exmarido, el también futbolista Sergio Agüero, rindió un emotivo y sentido homenaje a su papá solo unas horas antes de que se conociera la noticia de la muerte del astro del balón, quien sufrió una parada cardiorrespiratoria en la mañana de ayer miércoles en su domicilio de la localidad argentina de Tigre.

Sin saber que poco más tarde acabaría perdiendo a su papá del que sin embargo estuvo especialmente pendiente en las semanas anteriores a su deceso debido a la convalecencia que atravesaba el exfutbolista tras ser operado de un coágulo en el cerebro, la citada Gianinna compartió en sus redes sociales un curioso detalle que le llenó de emoción durante un paseo por las calles de Bueno Aires.

Hija de Maradona le hizo un homenaje horas antes de su deceso

Y es que la joven se encontró con un retrato del legendario Maradona en el portón de un edificio: una pintura que le retrataba en sus años de juventud, con su característica melenza rizada, su camiseta de la selección albiceleste y un trozo de pizza en la mano, así como con esa amplia sonrisa que se convirtió en una de sus grandes señas de identidad, representativa amistoso carácter. "Encontrarme con él por la ciudad", escribió junto a la foto que publicó en la sección Stories de su Instagram.

Tanto Gianinna como su hermana mayor Dalma, las hijas preferidas del emblemático futbolista y las únicas a las que no tardó en reconocer al formar parte de su vida matrimonial con Villafañe, prácticamente no se separaron del también entrenador desde el pasado 30 de octubre, cuando Diego Maradona cumplió sus 60 años de vida.



Te puede interesar: Emily Ratajkowski presenta su línea de mascarillas

Poco después, el ídolo argentino fue ingresado en una clínica de Buenos Aires debido a un cuadro de deshidratación y anemia. Fue precisamente esta estancia en el hospital la que sirvió para detectar el hematoma subdural del que posteriormente fue intervenido con éxito.

"Desde la cuna hasta la eternidad... Mi gran confidente. El mejor cómplice. Mi gran ejemplo de todo lo que sí y todo lo que no. A quien admiro, ayer hoy y siempre. Quien me enseñó a perdonar, a perdonarme. A perderme para volver a encontrarme y empezar de nuevo. Felices 60 al huracán que con 31 años me sigue llamando pompón. Mi escorpiano favorito, tan terco y real, el papá más auténtico del mundo que podía elegir para vivir esta vida", escribió Gianinna en su cuenta de la plataforma para celebrar con entusiasmo el cumpleaños de Diego, de quien publicó una instantánea que le retrataba jugando con la entonces bebé en su cuna.