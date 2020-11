El 22 de noviembre se celebra el Día Internacional del Músico Foto: Referencia

El 22 de noviembre se celebra el Día Internacional del Músico, como una fecha dedicada a todos los músicos, amantes de la música y en general todas las personas que disfrutan con la música.

¿Y a quién no le gusta la música? Es prácticamente imposible encontrar a un ser humano que no disfrute con la música. Otra cosa diferente es el estilo de música. Pero en general a todos nos agrada. Y el motivo no es otro que el hecho de que lo llevamos en los genes.

Así que ya sea rock, clásica, country, jazz, pop, seguro que te resulta agradable escuchar una melodía bonita. Por ello, se celebra este Día Internacional del Músico o Día Internacional de la Música.

¿Por qué se celebra el Día del Músico el 22 de noviembre?

La fecha del 22 de noviembre conmemora la muerte de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Esta mártir cristiana fue retratada en el siglo XV por los artistas de la época, siempre tocando el arpa u otros instrumentos musicales. Por ello se le ha vinculado tanto a este arte de la música.

Las primeras celebraciones se remontan al Edimburgo de 1695. Posteriormente se unieron a las celebraciones países como Alemania, España y Francia. En América Latina fue Brasil el país pionero de celebrar una fiesta el 22 de noviembre, comenzando entre 1919 o 1920, extendiéndose posteriormente al resto de los países iberoamericanos.

El 22 de noviembre también hay otras efemérides relacionadas con la música

Santa Cecilia con un coro de Ángeles. Anónimo. Siglo XVII

Da la casualidad de que también un 22 de noviembre se produjeron otras efemérides musicales importantes, como son las siguientes: