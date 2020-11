Twitter lanza sus propias historias en la red social / El Periódico

El pasado mes de marzo Twitter anunció Fleets, su propia interpretación de las historias que ya conocemos de Instagram, Facebook, WhatsApp y Snapchat.

En un primer momento los Fleets se lanzaron solo en Brasil y solo en fase de pruebas, a la espera de conocer la reacción de la comunidad para ver si se ampliaban al resto del mundo. Parece que ha sido positiva, porque Twitter acaba de anunciar que los Fleets están disponibles en todo el mundo y, de paso, el lanzamiento de Spaces.

Los Fleets, como las historias del resto de plataformas, son publicaciones que duran 24 horas y que, posteriormente, desaparecen.

Los Fleets aparecen en la parte superior de la publicación. Allí veremos los avatares de aquellas personas a las que seguimos y, si los pulsamos, podremos ver el contenido. En palabras de Joshua Harris (Director de Diseño) y Sam Haveson (Encargado de Producto), "a lo largo de los próximos días todo el mundo tendrá Fleets en iOS y Android".

En pocas palabras, los Fleets son tweets temporales. Según Twitter, el objetivo de la función es fomentar la conversación y la participación de los usuarios que, por el motivo que sea, no participan de forma activa en la plataforma.

Según Twitter, algunos usuarios creen que publicar un tweet puede ser incómodo porque "se siente público, permanente y hay mucha presión con la que lidiar como los retweets y los 'me gusta'. Por eso, desgraciadamente, hay tantos tweets en borradores".

La idea es que los usuarios se sientan más cómodos y tengan menos presión a la hora de compartir contenido en Fleets, ya que la publicación desaparece en 24 horas.

De acuerdo a la empresa del pajarito, "hemos visto que los usuarios con Fleets [recordemos que estaba en fase de pruebas hasta ahora] hablan más en Twitter", ya que se sienten más cómodos a la hora de expresar sus opiniones y sentimientos.

No obstante, cabe destacar que por el momento nada impide a los usuarios que vean los Fleets tomar una captura de pantalla, por lo que de alguna forma no es un espacio ni tan privado ni tan efímero potencialmente. Desde Twitter aseguran que "entendemos lo importante que es esto y es algo que estamos investigando para el futuro", pero por ahora no hay protección contra las capturas de pantalla.

Los usuarios pueden publicar texto, tweets, reacciones a tweets, fotos o vídeos en Fleets, e incluso personalizar el fondo de pantalla y las opciones del texto. Próximamente han confirmado que llegarán los stickers y los vídeos en directo. El funcionamiento no dista mucho del que conocemos de Instagram, ya que simplemente hay que pulsar "Compartir" en cualquier tweet y seleccionar "Compartir en Fleets".

Spaces: grupos de usuarios para charlar por voz

Cualquier persona que nos siga podrá ver nuestros Fleets. Si tenemos el perfil público, también los podrá ver cualquier usuario de la plataforma. Por el momento no hay opciones para restringir el alcance de los Fleets a tal o cual persona en concreto o excluyendo a tal o cual seguidor/usuario. Además, si tenemos los mensajes directos abiertos cualquier persona nos podrá contestar al Fleet con texto o un emoji e iniciar una conversación vía MD. Como indicábamos, la función se está desplegando ya en iOS y Android, así que será cuestión de tiempo que los Fleets lleguen a todos los usuarios.

Junto al lanzamiento de los Fleets, Twitter ha aprovechado para anunciar Spaces. En pocas palabras, los Spaces son un grupo de usuarios que se comunican entre sí por voz. Cada usuario podrá crear sus propios Spaces con los usuarios que considere alrededor de una temática o un tweet y compartir con ellos sus impresiones. ¿Para qué? Según Twitter, para evitar posibles daños y agresiones fruto de compartir un sentimiento u opinión de forma pública.

"Imaginamos los Space como un lugar íntimo, idealmente muy seguro, donde la gente pueda participar en la conversación cómodamente con las personas que quiera", explican desde Twitter. No significa que tenga que conocer a todos los usuarios, sino simplemente sentirse bien dentro del Space. Podemos imaginar, por ejemplo, un Space dedicado al K-Pop en el que los participantes pueden comentar entre ellos el último lanzamiento de BTS.

Los Space funcionarán con audio y con reacciones en forma de emojis, pero desde Twitter no han dado mucha más información. Sabemos que será comunicación en tiempo real (no asíncrona como hasta funciona Twitter) y el plan es que usar la voz ayude a empatizar con el resto de usuarios y fomente una conversación más humana.

Es una función en fase de pruebas y, como tal, van a lanzar un pequeño experimento con un grupo reducido de personas. En concreto, explican desde Twitter, "un grupo de personas que sufren abusos y daños de forma desproporcionada en la plataforma, mujeres y otros grupos marginados". Sobre el lanzamiento global de esta función todavía no se sabe nada.

Finalmente, Twitter anunció que los mensajes directos también van a tener mensajes de voz, por lo que se podría decir que Twitter ya tiene notas de audio. Y es que la voz está cobrando un protagonismo muy importante en Twitter, motivo por el que quieren potenciarlo.

Los Spaces son el ejemplo más claro, pero también han asegurado que van a lanzar nuevas funciones de accesibilidad relacionadas con el sonido. Las dos más interesantes son la transcripción de los tweets de voz a texto para aquellas personas que no puedan escuchar y la transcripción de todo el contenido multimedia en la plataforma, una función que llegará en 2021.