Estos éxitos de Ricardo Arjona fueron inspirados en Alicia Machado / Radio Fórmula

Cuando se pensaba que ya todo estaba dicho sobre el romance secreto que Alicia Machado sostuvo con Ricardo Arjona, salen a la luz más detalles que continúan asombrando a todos.

En esta ocasión se habla sobre dos grandes éxitos del cantautor guatemalteco que podrían estar inspirados en la ex-reina de belleza. Algo que no sería de extrañar tomando en cuenta de que la venezolana aseguró que su idilio clandestino duró 9 años.

Según el programa de espectáculos programa “Chisme en Vivo” conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, las dos canciones que esconderían un mensaje secreto son “Santo pecado” y “Desnuda”.

Ni Alicia, ni Arjona se han pronunciado al respecto. Sin embargo al analizar el tema “Santo pecado” arroja una pista de veracidad, ya que su letra habla de una relación prohibida e intensa. El tema fue lanzado en el 2010.

Con respecto al hit “Desnuda”, las coincidencias se aumentan más. Pues de todos es sabido los problemas de peso con los que ha luchado Alicia desde que dejó el reinado.

Soltó un bombazo

El programa Tu-Night, conducido por el mexicano Omar Chaparro, fue el espació en el que Alicia decidió soltar el notición. Y aunque desde entonces ha sido objeto de escrutinio público, tiene respaldo.

Una de las personas que no quiso quedarse callada fue la actriz mexicana Elisa Beristain, también conductora del programa de farándula Chisme no like, quien afirma ser amiga de la ex miss universo.

“A Alicia se le fue la boca, por que ella está preparando desde hace años un libro, y esto iba a ser una de las bombas que ella por primera vez iba a hablar”, dijo Beristain durante el programa del viernes 30 de octubre.

Elisa relató que Alicia fue casi su vecina cuando llegó a vivir a Los Ángeles, y por ello se frecuentaban mucho. “Por ese motivo y no porque sea mal amiga voy a dar detalles… Tú ya lo dijiste amiga ( refiriéndose a Machado), yo ahora voy a decir lo que sé de esa relación”, advirtió la conductora.

“Efectivamente fueron nueve años, él estaba casado en ese tiempo, y estaba en proceso, según lo que Ricardo Arjona, le decía a Alicia, de divorcio. Ella acaba de salir al público y estaba enamoradísima”, afirmó Beristain.

La opinión más desafortunada de la pareja clandestina fue emitida por Javier, quien aseguró que Arjona es “un hombre hermético, mal humorado, déspota con las mujeres, porque de alguna manera Alicia lo confirma, un ególatra y un hombre que tiene sus secretos, porque no le gusta la prensa, odia a los periodistas”.