Sherlyn le dedica un tierno mensaje al amor de su vida, su hijo

Hoy cumples 5 meses amor de mi vida @andrenuestrobebe y sabes algo bb? hoy pienso que quiero durarte siempre, que el tiempo nunca había pasado tan rápido y mi corazón nunxa había estádo más lleno de amor que ahora. Gracias André por el privilegio de ser tu mamá Foto @alejandraarroyophoto

A post shared by Sherlyn (@sherlyny) on Oct 30, 2020 at 7:31pm PDT