Revelan nuevos detalles de la modelo de IG con las mejillas "más grandes del mundo"

Foto: También recibió tratamientos de botox para la frente, mentón, senos y barbilla/IG

La modelo ucraniana de 30 años ha gastado alrededor de $2,000 en todo tipo de rellenos faciales. ¡Conoce a Anastasia Pokreshchuk!.

La joven de 30 años es una modelo de Instagram de Kiev, Ucrania, que después de gastar alrededor de $2,000 en todo tipo de rellenos faciales, afirma tener las mejillas más grandes del mundo.

Anastasia Pokreshchuk se puso sus primeros rellenos de labios a los 26 años y desde entonces no ha dejado de inyectarse la cara.

Si bien acude a cirujanos plásticos para obtener los rellenos, la modelo cuenta que es ella misma quien se inyecta ácido hialurónico en las mejillas."Entiendo que se ven raras para otras personas, pero no me importa", dijo en el programa de televisión británico This Morning en julio.

Puede que para muchos sus mejillas sean demasiado grandes, pero la modelo considera lo contrario. "Puedes pensar que son demasiado grandes, pero yo creo que son un poco pequeños, necesito actualizarlos pronto", dijo en una entrevista.

No piensa cambiar

En This Morning, dijo que su madre le aseguró que era "naturalmente hermosa", pero Anastasia y sus amigas pensaban que "parecía un ratón gris". Por eso se cambió el aspecto con los rellenos.

Dijo ser consciente del peligro de administrarse las inyecciones ella misma, pero aseguró que iba a la escuela de cosmética y había aprendido de los médicos. Aseguró que no se ha arrepentido de su apariencia porque le encanta el aspecto de sus mejillas.

Además de los rellenos, también recibió tratamientos de botox para la frente, le remodelaron el mentón y la mandíbula e incluso se puso implantes en los senos.

Compartió que la gente le hace comentarios groseros, pero no deja que eso la moleste. "He tenido personas que me han dicho que soy una perra fea y que debería suicidarme, pero cuando lo veo, me río y lo ignoro", dijo.