25 de octubre: Día Mundial de Karate

El Día Mundial de Karate, se conmemora cada año el 25 de octubre, día elegido por la Asamblea de la Okinawa Karate Mundial (OGW) en el año 2005. El objetivo de esta fecha es recordar y enseñar al mundo la tradición del Karate o "el camino de la mano vacía", que es como se ha traducido su nombre.

Un poco de historia del karate

Originalmente el karate en un arte marcial de raíces chinas, sin embargo se popularizó y extendió por todo Japón, específicamente en las islas Ryukyu, actualmente conocidas como la prefectura de Okinawa. La mayoría de sus movimientos están basados en estilos chinos o WuShu y en menor medida de otras disciplinas provenientes del sudeste oriental, como Tailandia, Filipinas e Indonesia.

El primer nombre que recibió este estilo fue tuidi, tode o te, que significa mano o puño.

Este estilo surgió en el siglo XVII, cuando los habitantes de la isla quisieron proteger al último rey de Okinawa, conocido con ShoTai y a ellos mismos de la invasión del clan samurái Satsuma.

A raíz de este encuentro los habitantes absorbieron técnicas de otros estilos como el judo y el kendo, posteriormente se sumaron técnicas del aikido. Con el paso del tiempo este arte marcial se te extendió hasta Japón donde se le llamó Karate-Do, pero los kanjis utilizados eran chinos y el nombre significaba "mano china". Muchos japoneses prefirieron escribirlo entonces en hiragana, que se trata de escribirlo como suena y no en simbología asiática y luego lo tradujeron como el "mano vacía". Desde entonces se conoce al Karate-Do, como el camino de la mano vacía, según creencias budistas.

Videojuegos sobre karate

El mundo del entretenimiento siempre se ha dejado maravillar por las artes marciales. Esta es la principal razón por la que muchos artistas se volvieron famosos, como por ejemplo. Pat Morita con su inolvidable papel del sensei Miyagi, Chuck Norris (No hay que justificar este nombre en la lista), Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, Elvis Presley, entre otros.

Pero el sector de los vídeojuegos también ha explotado las artes marciales y principalmente el karate. Los títulos más famosos que puede disfrutar cualquier gamer, son los siguientes:

The karate kid: Basada en la película donde te encontrarás en la piel de Daniel- San.

Allstar Karate: Para convertirte en el campeón mundial de esta disciplina.

Internacional Karate +: El típico juego de peleas.

Best of the Best: Championship Karate:Sumergete en el mundillo del kick boxing y gana el Campeonato mundial.