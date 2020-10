“Casi nunca gano premios”, el tuit de Maluma que ha hecho tendencia / Clarín

Este miércoles se realizaron los Premios Billboard de la Música Latina en Florida, una de las primeras galas que se realizan presenciales en medio de la pandemia de COVID-19.

Aunque eran muchos los colombianos nominados en diferentes categorías fueron pocos los que se llevaron un galardón para su casa, entre esos Maluma.

Pese a que el reguetonero fue honrado con el premio Espíritu de la Esperanza por su labor filantrópica con su fundación El Arte de los Sueños, lo cierto es que no ganó en ninguna de las categorías en las que estaba nominado por su carrera musical.

Y es que para nadie es un secreto que el colombiano es uno de los cantantes más reconocidos a nivel mundial del género junto a J Balvin, sin embargo, esa no fue su noche de suerte.

Casi nunca me gano premios y ustedes lo saben pero no me importa, la paso cabron, el premio mas grande es su amor 🙏🏻❤️ — MALUMA (@maluma) October 22, 2020

En medio de la gala, el mismo Maluma se pronunció en Twitter refiriéndose a la idea de que aunque siempre es nominado, muy pocas veces gana premios, lo que despertó la solidaridad de seguidores.

“Casi nunca me gano premios y ustedes lo saben pero no me importa, la paso cabrón, el premio más grande es su amor”, fue el mensaje que se viralizó en Twitter.

Ante este emotivo mensaje que desató memes y comentarios de los usuarios, los fanáticos del cantante comenzaron una campaña en redes para invitar a la gente a votar por él en los People’s Choice Awards que se aproximan, para que logre ganar en la categoría de ‘Mejor Artista Latino’.

¿Será que está vez si se le hace el milagrito al Pretty Boy? No se sabe, pero lo cierto es que muchos usuarios e incluso aquellos que no son fans del reguetonero cuestionaron la idea de que la música de Maluma no sea tan galardonada, teniendo en cuenta que sus canciones sin duda son un hit mundial.