Conoce a la mujer con las piernas más largas del mundo / Twitter

A sus 17 años y con sus más de dos metros de altura, la adolescente texana, Maci Currin, ha logrado escribir su nombre en el libro de Récords Mundiales Guinness 2021, por ser la mujer y adolescente con las piernas más largas del mundo.

El tamaño de sus piernas, según Guinness, es de más de 134, 652 centímetros de largo, en su extremidad izquierda, mientras que su pierna derecha es un poco más corta, con 134, 29 centímetros.

Tal es el tamaño de sus extremidades que sus piernas representan el 60% de su altura total, logrando entrar al nuevo libro de Guinness World Records 2021 después de que se confirmara que es la mujer que tiene las piernas más largas del mundo y las piernas más largas en una adolescente, es decir, logró dos récords.

“Cuando estaba en preescolar me di cuenta de que era más alta que todos mis compañeros del salón, entonces enseguida me di cuenta de yo era distinta a los demás. En verdad no crecí de repente, en un año mi altura incrementaba entre cuatro y cinco pulgadas, así que de alguna manera me hacía más alta siempre”, expresó la joven a medios locales.

Un récord que inspira

Guinness dio a conocer el reconocimiento de Currin y la historia de la joven, quien nunca se ha sentido intimidada por su piernas a pesar de que desde pequeña se ha sentido diferente al resto debido a su altura, por medio de un video en su cuenta de Youtube.

Ahora la adolescente busca inspirar a la gente alta de todas partes del mundo para que acepten su altura y se sientan orgullosos.

En un futuro la ahora mujer con las piernas más largas del mundo busca ir a la universidad en el Reino Unido y lograr el récord de ser la modelo profesional más alta del mundo.

“Espero que las mujeres altas puedan ver que la altura es un regalo”, comentó Currin a Guinness tras obtener su nombramiento.