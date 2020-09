Los mejores memes tras el primer debate de Biden y Trump / 15Minutos

El primer debate entre los dos principales candidatos a la Casa Blanca, el presidente republicano, Donald Trump y el demócrata Joe Biden, trascendió sin una propuesta concreta de Gobierno en medio de un intercambio de acusaciones.

Usando el #debates2020 los memes sobre los argumentos de cada uno no se dieron a esperar.

El exvicepresidente y candidato demócrata, Joe Biden aseguró que el país tiene el cinco por ciento de la población a nivel mundial, pero el 20 por ciento de las muertes a causa de la COVID-19. Entre otras condicionantes, mencionó la desinformación que promueve su rival.

Sobre el tema, Biden afirmó que “el presidente no tiene un plan, él sabía desde febrero qué tan seria era la situación y no hizo nada”.

Un informe publicado por The New York Times hace unos días reveló que el presidente de EE.UU. casi no pagó impuestos federales a la renta ni en 2016, ni en 2017. Este documento fue uno de los que movió el debate presidencial.

Al respecto, cuando el moderador le pidió a Trump que dijera directamente si había pagado más de 750 dólares de impuestos a la renta en esos años, el mandatario eludió responder y, cuando se lo presionó, dijo que había pagado "millones de dólares".

Biden llamó PAYASO a Trump. Eso es una falta de respeto...a los payasos. pic.twitter.com/3fDkLJ49Zw — Javier Maza (@MazaComm) September 30, 2020

Dentro del debate y ante el contexto de protestas que vive EE.UU.en los últimos meses, no pudo faltar el tema del racismo.

Biden señaló que Trump ha defendido grupos radicales racistas como el Ku Klux Klan, mientras el presidente respondió que cuando su oponente era vicepresidente en la administración de Obama, la comunidad afroamericana tuvo uno de los peores tratos.

Fraude electoral

En los últimos meses, Donald Trump ha intentado bloquear el voto por correo. Esta práctica cuenta con una amplia tradición en el país e incluso los soldados que se encuentran fuera de la nación utilizan esa vía para elegir a sus candidatos.

En el contexto de la COVID-19 y para garantizar el distanciamiento social, el voto por correo se ha consolidado como una de las opciones ante la crisis sanitaria. Sin embargo, el presidente ha insistido en que los comicios serían un fraude si se acepta esta modalidad.

Sobre el tema, Joe Biden dijo en el debate presidencial que no hay evidencia que respalde que las boletas puedan ser falsificadas en las elecciones anticipadas, demostrando así, su apoyo al voto por correo.

"Si puede votar temprano (por correo) vote. Si quiere votar en persona, hágalo. Si yo gano, lo aceptaré. Si yo pierdo, lo aceptaré. Pero voten. Ustedes tienen el control. ¿Las cosas cambiarán? ¿O tendremos a éste por otros cuatro años más?", dijo, refiriéndose a Trump.

El presidente instó a sus partidarios a salir a votar y "permanecer alerta" para evitar unas votaciones fraudulentas. Por el contrario, Biden afirma que simplemente se comprometerá a aceptar los resultados, sin importar cuáles sean.