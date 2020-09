“Keeping Up With The Kardashians”, Kris revela a que se debe el fin de la serie / La Nación

La madre de las hermanas Kardashians, Kris Jenner reveló los motivos que las llevaron a tomar la decisión de terminar con la emisión de “Keeping Up With The Kardashians” y cuál de sus hijas ha tomado la noticia de una forma impactante.

Fue el pasado martes cuando Kris Jenner dio a conocer la noticia que impresionó a todos, “Keeping Up With The Kardashians” sale del aire y parece, de manera definitiva.

Según reveló la propia Kris Jenner que para ella y algunos otros miembros de la familia, la noticia no ha sido muy buena de digerir y aún están luchando por asimilarla.

Según reveló la madre de Kim, Chloé, Kourtney, Kendall y Killye Kardashian el show que por varios años protagonizarán los miembros de su polémica familia, la cual cabe decír, fue una de las más vistas en televisión, llegará a su final el próximo año, luego de 20 temporadas al aire.

Sin embargo, dicha determinación estaría precedida por un fáctor muy determinante.

"Jenner reveló que la decisión fue tomada debido a que ya era tiempo, pues todos se enfocarán en sus carreras y en lo que vendrá en el futuro".

"Creo que el número 20 solía sonar bien hasta 2020. Pero el número 20 parecía ser el momento indicado. Creo que para que nosotros podamos tomarnos un minuto, respirar y que podamos bajar la velocidad. No en la cuestión profesional, pero pensar en cuáles serán nuestros próximos pasos”, declaró.

Sin embargo, para la propia Khloé es la que menos ha tenido el camino fácil para enfrentar esta decisión, según revela la productora, no ha sido fácil pensar en terminar con un programa de tanto tiempo.

"Tuvimos que decirle al equipo de producción ayer, así que todos estábamos llorando. Pero creo que Khloe es probablemente la que más duro se lo está tomando y no ha dejado de llorar desde que lo anunciamos. Ha sido tan dulce y muy emotiva”, explicó la socialité de 64 años.

Por su parte, Kris aunque siente un poco de nostalgia, también agradece por las experiencias vividas y que ahora tienen el mejor material "Keeping Up With the Kardashians", que ahora les servirá como una mirada al pasado llena de recuerdos, de buenos y malos momentos.

"Estamos muy agradecidos por cada momento que tuvimos y que ahora esto nos deja las mejores películas caseras del mundo”, bromeó.

De igual manera, la productora comparte que este show fue un hito en la cultura pop y recordó uno de los momentos cuándo apenas toda la aventura de "Keeping Up With the Kardashians" iniciaría.

En ese momento, señala pidió a toda su familia antes de comenzar las grabaciones que todos fueran sinceros con el público.

"Nos sentamos como familia y les dije a los niños, si vamos a hacer esto tenemos que mostrar todo. No teníamos un guión y nunca habíamos salido en la televisión, Creo que el ser nosotros mismos fue la clave y hay tantos momentos de esos".

Varios de estos momentos fueron compartidos a través de una entrevista en el show de Ryan Secret por la también personalidad estadounidense misma que tras detallar el momento de la decisión, la emoción por poco y se apodera de ella.

"Vas a hacerme llorar de nuevo. Realmente no lo he (asimilado todavía). Me desperté y estaba en el gimnasio a las 5 con Khloé y Kim, y nos sentamos ahí, nos miramos y dijimos: ‘Vaya, qué viaje’.

Por otra parte, reveló que esto la llevó a reflexionar que fue la mejor decisión y ese día durmió con bastante tranquilidad, sin embargo, esto no quiere decir que al hablar nuevamente del tema no le despierte de nuevo todas las emociones.

"Cuando hablamos ayer, tenía a mi ingenio conmigo y pensé que fui fuerte y que habíamos tomado la decisión correcta. Y hoy nos despertamos y me quedé pensando en la primera vez que tú y yo hicimos una entrevista al aire. Y yo estaba muy nerviosa y me preguntaba: ‘¿Qué voy a decir? ¿Sonaré tonta?’. Y me llevó de regreso a ese momento y me puse muy emotiva esta mañana”, confesó.