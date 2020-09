Así se vería Ludovico P. Luche, como un personaje de “Los Simpson” / Chapin Radios

La Familia P. Luche es uno de los programas de comedia más recordados en México, Eugenio Derbez y Gus Rodríguez, fueron los cerebros detrás de este proyecto, y en conjunto crearon una emisión capaz de conquistar al público de todas las edades e impulsar la carrera de varios de sus protagonistas.

Eugenio Derbez y Gus Rodríguez formaron una dupla maestra dentro de la industria de la comedia en México, ambos encabezaron varios proyectos como XHDRBZ o La Familia P. Luche, donde su sentido del humor y química los llevaron al rotundo éxito.

La serie se encuentra llena de situaciones cómicas, típicas mexicanas, se centra en una familia conformada por Ludovico, protagonizado por Eugenio Derbez, quien es la cabeza de la familia, su esposa, Federica (Consuelo Duval), y sus tres hijos, Junior (Luis Manuel Ávila), Bibi (Regina Blandón) y Ludoviquito (Miguel Pérez).

Todos juntos viven en una ciudad muy particular, la cual está edificada con peluche y todos los accesorios son de peluche también, siendo una familia común y corriente que enfrentan problemas comunes, los cuales son representados en el programa de manera bastante exagerada, sin embargo, la serie se caracteriza por terminar los conflictos siempre en situaciones divertidas.

La comedia posee un humor muy original, ligera y única, pues está dirigida para todo el público en general, sin duda alguna, uno de los trabajos más emblemáticos y exitosos del comediante.

Claramente de aquí nació el entrañable personaje de “Ludovico P.Luche”, quien ha sido representado en in numerables ocasiones por el máximo interprete de la comedia en el mundo.

Derbez conoce a la perfección el gran alcance que tiene su distintivo personaje, así que se dio a la tarea de conseguir hacerlo aún más icónico, y nos lo presentó desde su cuenta de Instagram oficial como quizá nunca lo hubiésemos imaginado.

Y claro, dándole su respectivo mérito al artista que realizó la personificación del mencionado, nos expresó su pensar en conjunto con la imagen publicada, la cual ha conseguido casi llegar a 200 mil me gusta.

“Ludovico Pelupson o Ludovico Simpsluche?” Jugando con el nombre de su afamado personaje en conjunto con el estilo de la personificación, un detalle icónico, muy representativo de Eugenio, quien siempre resalta con su creatividad.

Del mismo modo, continuó con su publicación escribiendo lo siguiente: “Gracias @giodibujos !!! ¿Hay más artistas plásticos por ahí en la cuarentena que quieran interpretar a alguno de mis personajes? / Ludovico Pelupson or Ludovico Simpsluche? Thanks @giodibujos !!! Are there any more artists out there in quarantine who want to share their artistic renderings of one of my characters?

Al conocer que, debido a su éxito y su fama, tiene seguidores de todas partes del mundo, Derbez escribe sus publicaciones en ingles y en español, para que nadie se pierda los mensajes que decide compartirnos.