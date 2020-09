Este RBD está dispuesto a reencontrarse con el grupo en el escenario / MARCA

Recientemente se dio a conocer que la discografía de RBD pronto estará disponible en las plataformas digitales e, inmediatamente, la posibilidad de un reencuentro volvió a cobrar fuerza entre los fans, sobre todo, después de ver lo mucho que Anahí , Dulce María , Maite Perroni, Christian Chávez, Ponche Herrera y Christopher Uckermann se involucraron en la promoción de su música en streaming.

Uno de los más interesados en volver al escenario con éxitos como Sólo quédate en silencio y Ser o parecer junto a sus ex compañeros es Christopher. En una reciente transmisión en vivo con sus seguidores, el cantante reconoció que estaría encantado de volver a reunirse con sus colegas.

"Para los que me preguntan o que siempre han preguntado '¿Te gustaría algún reencuentro en algún momento?' Digo ahorita estoy muy feliz de que salga el catálogo y hace unos días venía pensando… Me gustaría porque fue algo que me marcó mucho y la verdad extraño a mis compañeros y sería un honor poder estar junto a ellos otra vez en un escenario", declaró el cantante, quien interpretó a Diego Bustamante en la exitosa telenovela Rebelde.

Uckermann declaró que le debe mucho al grupo, tanto personal como profesionalmente. "Hace unos días pensaba en la nostalgia, en todo lo maravilloso que he vivido porque el grupo me dio muchísimo como persona y musicalmente me llevó al punto en el que estoy ahora. Ya me gustaba la música, pero el grupo fue lo que me abrió las puertas para entrar a ese mundo musical y ese potencial que tenía y que he seguido trabajando", declaró.

Aunque no reveló detalles de las sorpresas que vendrán en el futuro, tal parece que el regreso musical de RBD no se limitará a escuchar sus temas en plataformas digitales, ya que todos sus integrantes, a excepción de Alfonso Herrera, invitaron a sus seguidores a registrarse en una página web, rb2.world, en la que aparece una cuenta regresiva que termina el 4 de octubre, fecha en la que se celebra el Día mundial de RBD en varias partes del mundo.

“Se parte de la historia” es la frase que acompaña la publicación que también incluye un mapa en los que se señala varias partes de la República Mexicana y varias ciudades de América Latina.

“Muchos han visto un link, algunos se preguntarán qué es, ahí vamos a poder estar conectados, ahí podrán saber qué es lo que viene”, anunció Uckermann sin revelar más detalles. "Estoy muy contento con todo lo que se viene, vamos a pedirle al universo que nos dé lo que queremos".