Misteriosamente desaparecen las redes sociales de Miguel Bosé

Las cuentas del cantante español Miguel Bosé han desaparecido en todas las redes sociales.

Ni en Twitter ni en Facebook ni en Instagram queda rastro del artista, que últimamente alcanzaba más notoriedad a través de sus teorías conspiranoicas sobre el coronavirus y las nuevas tecnologías que por su obra musical.

A lo largo de los últimos meses, Bosé protagonizó varias polémicas relacionadas con la pandemia de covid-19.

Ostras: ya no están la cuentas de Twitter, Instagram y Facebook de Miguel Bosé 😮 pic.twitter.com/ARlNDHchib — ¿Qué mal puede hacer? (@qmph_es) August 29, 2020

Más recientemente respaldó una concentración en Madrid en protesta por el uso obligatorio de mascarilla en los espacios públicos. Difundió pare ello un video en el que animaba a la ciudadanía a acudir a la movilización, con frases como "ahí nos vemos todos" u "os espero a todos allá", y concluía la grabación diciendo: "Yo soy la resistencia". Finalmente, Bosé no acudió al evento.

Miguel Bosé ha sido castigado del todo en RRSS, le han cancelado todas las cuentas para que no haga más el imbécil. — Yuyukeze (@Yuyukeze) August 30, 2020

Al poco tiempo de la publicación de ese video, tanto Facebook como Instagram habilitaron una alerta sobre el mismo, indicando que la información que contenía era "parcialmente falsa" según "verificadores de datos independientes". El mensaje aparecía sobre el video e impedía reproducirlo hasta que el usuario pulsaba un botón de consentimiento.

La desaparición de MIguel Bosé de las redes sociales añade una nueva incógnita a las teorías conspiratorias, ¿habrá sido él mismo quien ha borrado sus cuentas? ¿Habrá sido Bill Gates? ¿Será su amante bandido? ¿Qué tiene que ver Corinna Larssen en todo esto? — Juan Mairena (@Mairena_Juan) August 31, 2020

Ya no hay manera de acceder a esos perfiles en los que difundió sus controvertidas opiniones. "Esta página no está disponible", se lee en Instagram. "Este contenido no está disponible en este momento", dice Facebook. "Esta cuenta no existe", se lee en Twitter. Mientras tanto, la noticia de su desaparición en el entorno digital ha revolucionado las propias redes sociales.

Muchos usuarios de las redes sociales han especulado con las posibles razones del cierre de sus cuentas.

Aunque son varios los tuiteros que lo atribuyen a una decisión de su entorno cercano para proteger su imagen pública, lo cierto es que la desaparición de sus perfiles virtuales es aún un misterio.