¿Harry Styles guarda su ropa en un refrigerador? / Music Mundial

El lugar en que el muy pocos pensarían para almacenar la ropa aun con la finalidad de conservarla mejor, no sería un refrigerador, pero Harry Styles sí lo pensó.

Muy pocas personas imaginarían la idea de una boveda congelada para almacenar la ropa, tal vez cualquiera que no siga los consejos de Harry Styles.

Pues que aunque suene un poco raro, el cantante británico, Styles, tiene una muy peculiar forma de conservar sus preciadas ropas, una boveda que mantiene la temperatura ideal la cual tendría la función de un frigorífico para mantener todos sus tesoros de moda en buen estado.

Los vistosos trajes del cantante están cuidadosamente almacenados en una boveda con refrigeración y vigilancia incluida, así lo reveló uno de sus diseñadores top.

De igual manera señaló desconocer dónde se encuentra ubicada la peculiar bobeda del artista de 26 años mismo que decidió crear esta diferente forma de "armario" para cuidar de todos sus preciados looks retros, en ellos se puede encontrar valiosas prendas , trajes de Gucci, marca de la que fue embajador.

"No puedo decir dónde está, pero todo se ve al archivo. Es básicamente un refrigerador gigante; una bóveda congelada", contó Harris Reed, uno de los diseñadores favoritos del famoso, a la versión británica GQ.

Algunas posibles versiones sobre la ubicación de esta boveda se encuentra en la ciudad donde nació, en Inglaterra.

Algunas de ellas apuntan que en este lugar el cantante de One Direction atesoraría sus atuendos.

La ropa está vigilada durante 24 horas y puedes verla en un iPad. Todos han sido congelados criogénicamente para preservarlos", agregó el creador de uno de sus lookspara el video 'Lights Up'.

Cabe mencionar que Harry se ha destacado por mostrar entre seis a 7 trajes vistosos, coloridos y estampados vibrantes elaborados por Harris, mismo que originalmente creó 15. Cuando el diseñador le cuestionó al cantante dónde estaban los demás él respondió que en su bóveda, según describe el medio Hola.com

"Me pregunté dónde se habían ido los otros looks y me dijo 'no te preocupes, todos están vigilados'. Yo pensé 'Oh, eso es chic'", finalizó el diseñador.