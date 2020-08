8 de agosto: Día Internacional del Orgasmo Femenino

Un estudio publicado en The Journal of Sex and Marital Therapy descubrió que casi el 37% de las mujeres necesitaba estimulación del clítoris para experimentar el orgasmo

Desde hace 13 años se viene celebrando cada 8 de agosto el Día Internacional del Orgasmo Femenino, una celebración que nació en un pueblecito brasileño llamado Esperantina.

En realidad todo se debe a quién entonces era el concejal de ese poblado José Arimateia Dantas Lacerda, quién interesándose en un estudio realizado por la Universidad Federal de Piauí, descubrió que el 28% de las mujeres de esa región eran incapaces de llegar al orgasmo y el concejal concluyó que estos resultados demostraban una problemática grave de salud pública.

"Las mujeres continúan luchando con el concepto de que el sexo insertivo es la piedra angular de la intimidad” (Shutterstock)

Durante mucho tiempo, el tema de la sexualidad femenina se ha convertido en un tabú social, razón por la cual muchas de estas mujeres brasileñas y otras tantas a lo largo y ancho del mundo, jamás han experimentado un orgasmo durante sus relaciones sexuales.

En muchos casos es que el hombre se centra simplemente en su propio placer que olvida a su pareja, pero lo que realmente engrosa los resultados es la falta de autoconocimiento que tienen las mujeres sobre su cuerpo y aquello que les provoca placer.

Cuando el concejal sometió el tema a discusión, él expuso que era muy difícil abrir la cabeza de una mujer para que ella luche por su propio placer, sobre todo, cuando nadie las educa sobre la sexualidad femenina y se siguen discutiendo con ciertas reservas temas como la eyaculación precoz, la frigidez y el placer en la tercera edad.

Con el tiempo y gracias sobre todo a las redes sociales, el Día Internacional del Orgasmo Femenino se popularizó y actualmente es una fecha que se celebra en todo el mundo. Por ejemplo en Noruega se toma como día festivo para que las mujeres puedan pasar el día con sus parejas disfrutando de una buena salud sexual; mientras que en Dinamarca lograr que tu esposa tenga un orgasmo es obligatorio y el hombre que no lo logré es multado con un año de abstinencia bajo la estricta vigilancia de una mujer policía.

¿Cómo puedes conmemorar este día?

Un estudio publicado en The Journal of Sex and Marital Therapy descubrió que casi el 37% de las mujeres necesitaba estimulación del clítoris para experimentar el orgasmo (Shutterstock)

Pues si no vives en Dinamarca, puedes dedicar el día a otras actividades edificantes, además de conseguir que tu pareja tenga un orgasmo de ensueños.

La verdad, el verdadero objetivo de este día es concienciar a las mujeres sobre la importancia que tiene el conocerse y explorar su cuerpo, para saber qué cosas les gustan, les causan placer o simplemente no son adecuadas para ellas.

Pero sobre todo, este día sirve para reforzar su autoestima y que se den cuenta de que ellas tienen voz y voto en todas las áreas de su vida, principalmente en la forma en que deciden como explorar su naturaleza sexual y con quien hacerlo.

Principales beneficios del orgasmo en la mujer

En contraposición a la eyaculación masculina, las mujeres no tienen un marcador claro para el orgasmo, por lo que deben confiar en las pistas sobre su fisiología para determinar si llegaron al clímax (Shutterstock)

Actualmente se ha descubierto que el tener una vida sexual sana y cargada de varios orgasmos, puede influir en la salud mental de la mujer, evitando enfermedades como demencia senil, alzhéimer o cualquier otro mal del cerebro.

El orgasmo también puede ser una terapia excelente si sufres de migrañas o cualquier tipo de dolores de cabeza.

Durante un orgasmo, una mujer aumenta su umbral del dolor en 107%, lo que equivaldría a sufrir una fractura de hueso y ni darte por enterada.

Los orgasmos también influyen en los niveles de felicidad de la mujer, ya que le convierten en alguien mucho más segura de sí misma y que conoce a la perfección sus capacidades y limitaciones.

El orgasmo tiene muchos otros beneficios: disminuye el estrés, favorece el sueño, mejora tu flujo sanguíneo ya que es una actividad aeróbica, mejora la piel y te hace sentir más joven.