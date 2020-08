¿Está dolido? Así reaccionó Lupillo a la nueva relación de Belinda y Nodal

Lupillo Rivera ya reaccionó al romance de Belinda y Christian Nodal, y lo hizo a través de su cuenta de Instagram con el humor que le caracteriza.

El Toro del Corrido puso la imagen de un ADORABLE perrito salchicha quien, en tono de broma, este jueves será su asistente personal y quien estará respondiendo todos sus correos laborales.

"Mi encargado de redes de hoy porque @yolavakerita tiene el día libre. Slinky Rivera Jajajajaja a sus órdenes”.

Y, por supuesto, a Lupillo Rivera le llovieron cientos de comentarios de sus fans y seguidores en redes sociales que le preguntan cómo está tras enterarse de que Belinda ya tiene nuevo amor…

Te puede interesar: Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Naya Rivera

La cara cuando miro la foto d Belinda y Nodal😂😂”.

Presúmenos tu tatuaje de Belinda jajajajaja”.

“¿Estás bien?”.

“Ya te bajaron a la Beli jaja”.

“Lupe te mando besos, ánimo”.

“Slinky’s reaction after seen the pic with @nodal and @belindapop 😩”.

Belinda y su nueva pareja

Este miércoles 5 de agosto, a través de las redes sociales, el compositor Christian Nodal confirmó que se encuentra en una relación nada menos que con la famosa cantante española Belinda Peregrín Schüll, simplemente conocida como 'Belinda'.

Luego de que los propios músicos confirmaran el romance que tienen, miles de usuarios de Twitter se vieron revolucionados.

¿Cómo reaccionaron en las redes sociales? Con absoluta sorpresa, al punto de que muchos terminaron utilizando diferentes memes para manifestarse al respecto.