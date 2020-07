"De mi rancho a tu cocina", llega a 3 millones de seguidores en Youtube / Changoonga.com

El canal de Youtube, "De mi rancho a tu cocina" está celebrando su llegada a los 3 millones de seguidores que disfrutan sus tutoriales de cocina.

De acuerdo a Grupo Fórmula, a casi un año de haber compartido su primer video en YouTube, Doña Ángela, originaria del municipio de Ario de Rosales, Michoacán y con el cual ganó los corazones de miles de usuarios de la plataforma de videos.

El pasado 20 de agosto del año pasado De mi rancho a tu cocina realizó su sueño de compartir su sabiduría en la cocina y desde entonces ha cosechado varios reconocimientos, incluso, este año formó parte de la lista de las 100 Mujeres Poderosas de México, según la revista Forbes.

En su canal culinario "De mi rancho a tu cocina", la mujer de 70 años comparte recetas de platillos mexicanos, que van desde chiles rellenos hasta tamales de harina y atole de tamarindo, sin embargo, lo que hace destacar su canal es que muestra cómo recolecta los alimentos.

Este miércoles, Doña Ángela anunció en sus redes sociales que recibió otro reconocimiento de YouTube luego de que su canal llegó a los 3 millones de seguidores, por lo que agradeció el apoyo de los cibernautas.

"Mi gente hoy me desperté con la gran noticia de que ya somos más de 3 MILLONES en YouTube estoy muy contenta y agradecida con todos ustedes mi familia mi gente que dios me los bendiga me han hecho muy feliz porque son parte de mi nueva familia los quiero mucho y Dios que me los bendiga", escribió.