¡Insólito! Pareja en Inglaterra nombra "Lucifer" a su hijo

Una pareja conformada por Dan y Mandy Sheldon, justificaron la manera de nombrar a su recién nacido con el nombre de “Lucifer”.

Según el portal Telemundo, el bebé nació el pasado 6 de abril de 2020, no obstante, sus padres, no pudieron registrarlo hasta hace unos días, debido a que las oficinas de registro civil de Chesterfield, Derbyshire en Inglaterra, estaban cerradas por la pandemia de coronavirus.

“Estábamos muy emocionados de ir a registrarlo, pero la mujer nos miró con total disgusto. Ella nos dijo que nunca podría conseguir un trabajo, y que los maestros no querrían enseñarle”, explicó Dan al medio citado.

Poco después, los padres del pequeño se mantuvieron firmes y lo registraron como Lucifier, debido a la simple razón de no ser religiosos, declararon al portal The Sun, que “No somos personas religiosas, y Lucifer en griego significa ‘portador de luz’ y ‘mañana’”.

Dan y Mandy explicaron no están ligados con la iglesia satánica ni con ningún otro tipo de culto, en realidad se consideran “personas no religiosas”. Se sintieron atraídos por el nombre Lucifer por motivos que nada tienen que ver con el demonio.

“Los papás están convencidos de que Lucifer es un nombre lindo y original, por lo que no comprenden el comportamiento de la empleada del registro civil.