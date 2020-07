Menor dona medio millón a streamers de Twitch

Foto: Plataforma Twich.

Una vez más el internet nos demuestra que un menor de edad y una tarjeta de crédito sin supervisión resultan en un gran desastre. Recientemente se dio a conocer una historia de un niño que donó $20 mil dólares, o casi medio millón de pesos, en donaciones para varios streamer de Twitch.

Esta lamentable historia fue compartida por la madre del menor quien, en una publicación en reddit, reveló que su hijo gastó $19,870.94 dólares entre del 14 al 30 de junio. Esto fue lo que comentó:

“Cuando vi que el dinero del banco había desaparecido mis labios comenzaron a temblar y me tuve que sentar para no desmayarme. Lloré primero. No podía creer que él hubiera hecho esto”.

Estas transacciones se llevaron a cabo, debido a que el niño tenía acceso a una tarjeta de débito para comprar sus almuerzos en la escuela. Sin embargo, el menor comenzó a transferir dinero de la cuenta de su madre a la suya, con el objetivo de pagar Twitch.

Por otro lado, la madre mencionó que el banco le explicó que no pueden hacer nada a menos que presente cargos contra su hijo, de otra manera solo es considerado como un ‘fraude amistoso’. De igual forma, ella se ha puesto en contacto con algunos streams y Twitch, pero tal parece que sus esfuerzos no han dado frutos.

Por último, la madre señaló que la culpa es suya por no prestarle suficiente atención a su hijo, debido a que trabaja demasiadas horas, y de ahora en adelante tratará de que no vuelva a cometer errores como este.