¡Insólito! Con todo y “cuernos” mexicanos crean piñata de Will Smith / Quien

Tamaulipas.- Durante los últimos días en redes sociales no se ha hablando de otra cosa que no sea la supuesta infidelidad de Jada Pinkett Smith al actor estadounidense, Will Smith.

Todo se desencadenó luego de que en entrevista con Angela Yee para el programa Breakfast Club, el cantante August Alsina hizo las fuertes revelaciones al confirmar su relación con Jada y confesó que la amó profundamente.

Cientos de publicaciones y varios memes circulan por parte de los usuarios, situación que no podía dejar pasar desapercibida la famosa Piñatería Ramírez.

Tal y como era de esperarse, la empresa de piñatas más famosa de México, creó un nuevo producto basado en este polémico matrimonio con algunas características bastante peculiares.

Te puede interesar: India: Hombre bautiza a sus hijos con los nombres de Nikon, Epson y Canon

En las imágenes se puede ver a ambos vistiendo la ropa que usaron en la "Red Table Talk", solamente que Will, no corrió con tanta suerte pues de su cabeza sale un par de enormes cuernos, haciendo referencia a la infidelidad de la que fue víctima, ya que su esposa estuvo saliendo con un amigo de su hijo, el cantante, August Alsina.

“La piñata de will Smith…ideal, para todos aquellos que les ponen los cuernos..por que las peores batallas se las dan a los mejores soldados”, fue uno de los comentarios que generó esta piñata.

Cabe señalar que la Piñatería Ramírez, se ha visto envuelta en escándalos en varias ocasiones, pues ha dejado claro que no le teme al éxito y tampoco tiene pelos en la lengua. En su pagina oficial de Facebook se puede ver gran variedad de esta tienda, algunas piñatas han sido inspiradas en actores famosos, deportistas, políticos y hasta en el coronavirus.