Otra integrante de "Rebelde" se convertirá en mamá

La actriz mexicana recordada por su papel de Luján en la telenovela “Rebelde”, Zoraida Gómez, anunció en sus redes sociales, que está esperando su primer hijo.

La artista, de 35 años, estuvo intentando durante un par de años quedar embarazada.

"Llevo tres años con mi novio, lo estábamos planeando mucho. El chiste es que no pegaba y ya me iba a hacer a la idea de que no. Hay muchas mujeres que sufren por el tema de que no pueden embarazarse porque el novio no puede o la chica no puede”, aseguró al programa Hoy.

No obstante, Zoraida Gómez tenía esperanza de convertirse en madre y así sucedió. Cuando le contó la noticia a su madre y a su hermano Eleazar, se pusieron muy felices. “Mi madre siempre me preguntaba si ya había hecho la tarea, ella quería un bebé a como diera lugar”, dijo entre risas.

Por otro lado, la recordada estrella de "Rebelde" contó cómo se enteró de que estaba esperando a su primer hijo o hija. "Una semana de retraso, dos semanas... Se me empezaron a poner los senos muy grandotes y yo dije: ‘esto no es normal’. Entonces tenía miedo de hacerme la prueba”, comentó.

Después de ello, se emocionó al ver que su resultado dio positivo y ahora no quiere pensar en cómo será el parto. “No me voy a aferrar a que sea parto natural, si mi bebé no se acomoda como se tiene que acomodar pues tendrá que ser cesárea”, apuntó.

Finalmente, Zoraida Gómez indicó que el aislamiento social por la pandemia la benefició a ella y a su pareja. “Esto de la pandemia me vino muy bien porque Jorge se la pasaba trabajando y yo de gira, casi no nos podíamos ver ni disfrutar de la casa ni la monotonía”, apuntó.