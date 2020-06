Difunden audio donde el Rey del Pop Michael Jackson anticipa su muerte

Foto: EvTV

Michael Jackson es uno de los famosos que se volvió tendencia en redes sociales, luego de que Anonymous filtrara una serie de archivos que presuntamente desenmascaran una red de pedofilia en Estados Unidos, en donde políticos, famosos y personajes de poder tienen supuestamente una participación activa. El Rey del Pop también fue vinculado a ésta, aunque no precisamente como partícipe sino como uno de los denunciantes.

El famoso se volvió tendencia gracias a un supuesto audio en donde reveló polémicos secretos de este tema a tan sólo unos días antes de morir, 25 de junio de 2009. En éste se refiere que el Rey del Pop temía por su vida, pues había alguien más poderoso que el gobierno que podía matbrlo. El mensaje, presuntamente, fue tomado de una llamada. “No sé si debería decir esto, no sé quién podría estar escuchando. Puede haber un grupo de personas que... se quieren deshacer de mí. Ellos ya no quieren que esté aquí”, se escucha decir presuntamente a Michael Jackson.

Momentos después, Michael Jackson detalla su miedo de ser asesinado por alguien que podría incluso incriminarlo sobre el consumo de drogas. “No puedo hablar sobre ello por teléfono. No sé que me vaya a pasar pero yo lo siento en mi alma. Sólo Dios sabe. Ellos pueden dispararme, pueden apuñalarme, ellos pueden incriminarme, y pueden decir que tuve una sobredosis de drogas. Ellos pueden hacer muchas cosas”, se escucha decir al Rey del Pop

Presuntamente, Michael Jackson reveló que lo único que quería después de romper el silencio, era que sus hijos estuvieran bien. "No es el gobierno, es más que el gobierno. Ellos me pueden tomar. Ya no me importa mi vida, yo solo quiero que mis hijos estén bien. Me tengo que ir", dijo.

Audio que filtro #Anonymous, la última llamada de Michael Jackson pidiendo ayuda un día antes de morir Traducido. pic.twitter.com/HGxKfJiEaG — JuanC (@Jan35030694) June 1, 2020

El 25 de junio de 2009, los noticieros de todo el mundo revelaron que el Rey del Pop había muerto. Michael Jackson falleció de una sobredosis de propofol y benzodiacepinas.

El grupo internacional de hacker conocidos por realizar activismo durante problemáticas sociales "Anonymous", publicó en las últimas horas un video en el que protesta por el asesinato del afroamericano George Floyd, en Estados Unidos, además de que promete desmantelar y exponer la red de corrupción policial en todo el país

Anonymous es conocido internacionalmente por promover ataques cibernéticos contra agencias e instituciones gubernamentales, como forma de protesta