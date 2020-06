Elon Musk decide cambiarle el nombre a su hijo

El CEO de Tesla, Elon Musk, y la cantante Grimes sorprendieron a todos cuando anunciaron el nacimiento de su primer hijo / Vanity Fair

El CEO de Tesla, Elon Musk, y la cantante Grimes sorprendieron a todos cuando anunciaron el nacimiento de su primer hijo, sin embargo, lo que llamó más la atención fue su nombre ya que le pusieron X Æ A-12.

Pues tres semanas después del nacimiento de su bebé, la pareja ha decidido hacer un pequeño cambio. Como informa la revista People, el genio de la tecnología y la artista han registrado a su hijo en el Estado de California como X AE A-Xii.

En el certificado de nacimiento aparece el primer nombre del bebé como X y su segundo nombre ha cambiado del símbolo élfico Æ y del término A-12 al AE A-Xii. ¿Cómo lo llamarán de cariño?

Todavía ni Elon Musk ni Grimes han explicado el motivo del cambio, pero este podría estar motivado porque el Estado de California no acepta la utilización de símbolos en su registro civil, únicamente las 26 letras del abecedario inglés.

Te puede interesar: Beyoncé exige justicia para Floyd, "estamos destrozados"

Por medio de su cuenta de Twitter, el CEO de Tesla compartió fotografías de su hijo recién nacido y en una de ellas se lució con filtro que le daba una apariencia de ser un niño muy rudo.

Hace unos meses, Grimes expresó que ella y Elon Musk permitirían que el bebé escogiera su propia identidad de género. La intérprete canadiense opina que los niños no pueden consentir ser famosos, y por ello, no está de acuerdo con que los padres les impongan un género al nacer.

“No quiero decir cuál es el género del bebé, porque creo que su privacidad debe ser protegida”, dijo a sus fans. “No creo que debamos elegir su género en caso de que ellos no lo sientan en su vida. No lo sé, siento que no debe conocerse”.