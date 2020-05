Así celebraron Kim Kardashian y Kanye West su aniversario de bodas

La primera vez que Kim Kardashian y Kanye West se conocieron fue en 2003 gracias a que ambos son amigos de Brandy Norwood / Voces Criticas

Desde hace un par de semanas se viene especulando que Kim Kardashian y Kanye West estarían a punto de ponerle fin a su relación.

Según US Weekly, la empresaria ya no toleraría la falta de apoyo de su esposo a la hora de cuidar a los hijos que tienen en común: North (6), Saint (4) Chicago (2) y Psalm (1).

“Ella está tratando de ser una gran madre, enfocarse en la escuela de leyes y sus compromisos laborales y es difícil hacer todo esto sin que Kanye ayude tanto como pueda”, dijo una fuente al mencionado medio.

En medio de todas estas especulaciones, la famosa pareja negó la separación al compartir tiernas postales y videos por su aniversario número seis de bodas.

Kim Kardashian y Kanye West desmienten rumores de separación al celebrar sexto aniversario de bodas en Instagram.

Como se recuerda, Kim Kardashian y Kanye West decidieron casarse en un castillo en Florencia, el 24 de mayo de 2014.

“6 años menos; para siempre ir hasta el final”, escribió la hermana de Kylie Jenner en Instagram acompañado de dos fotos antiguas donde se la vio con su pareja.

Por su parte, el cantante compartió un video de la pedida de mano, el a cuál fue transmitido por el reality Keeping Up with the Kardashians.

Kim Kardashian y su tierno mensaje a Kanye West.

¿Cómo se conocieron Kim Kardashian y Kanye West?

La primera vez que Kim Kardashian y Kanye West se conocieron fue en 2003 gracias a que ambos son amigos de Brandy Norwood, quien, sin saberlo, hizo de cupido.

Sin embargo, en aquel entonces, Kim solo veía como un amigo a Kanye, ya que en ese tiempo la celebridad estaba casada con Damon Thomas. En 2011, la empresaria se volvió a casar con el jugador Kris Humphries, de quien finalmente se divorcio en 2013.