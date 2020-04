Actrices de Élite recrean famoso vestido verde de JLo

Protagonistas de Élite durante el preestreno de la serie/ Pinterest

Danna Paola es una de las actrices y cantantes mexicanas con más proyección a nivel internacional. Su participación en la serie Élite le ha servido para que su talento sea apreciado por todos.

Gracias al proyecto de Netflix, ella hizo varias amigas, con quienes protagonizó unas divertidas fotos para la revista Cospomolitan de España.

A pesar que la artista se encuentra en México pasando la cuarentena y haciendo videos de bailes y ejercicios, dejó en claro que quiere mucho a sus compañeras de reparto.

Actrices de Élite en sesión de fotos para la revista Cosmopolitan

A través de Instagram, Danna Paola compartió las imágenes donde se la vio junto a Ester Expósito, Mina El Hammani, Georgina Amorós y Claudia Salas. La primera foto causó revuelo, ya que las jovencitas recrearon el icónico vestido verde Versace que Jennifer Lopez usó en los premios Grammy 2002.

“En un mundo paralelo... Sex and the City The Musical. I love you so so so much”, escribió la popular ‘Lu’ de Élite. En otras imágenes se pudo ver que las jóvenes actrices posaron como integrantes de una banda femenina.

Jennifer Lopez vuelva usar el mismo vestido luego de 17 años

Durante la presentación de la nueva línea para la temporada Primavera 2020 de Versace, Jennifer Lopez apareció en el desfile con el mismo vestido que usó en el 2002.

La aparición de la 'Diva del Bronx dejó a todos impactados, ya que lució impecable el atrevido atuendo.

“Eso te muestra el poder de la moda y el poder de ese tipo de momentos. Y a veces la gente la convierte en algo frívolo, pero eso inspira a la gente. Crea un momento hermoso y cambia el estilo.

Un vestido puede cambiar cómo se viste alguien dentro de 10 años. La moda puede tener un impacto muy loco”, contó la cantante en una entrevista sobre el impacto de su vestido Versace.