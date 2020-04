Gregorio Pernía recuerda cuando se graduó del colegio a los 40 años

Foto: Referencia.

Gregorio Pernía, famoso por su papel de 'El Titi' en “Sin senos no hay paraíso”, recordó el día en el que se graduó de bachiller [del colegio] a los 40 años.

Pasados nueve años, el actor mostró su diploma dejando un mensaje alentador para sus seguidores.

Debido a su éxito, algunos creerían que su vida siempre fue fácil; sin embargo, la realidad es diferente. Su padre falleció, cuando el artista tenía 18 años, lo que lo llevó a buscar su manera de subsistir.

“Ahí quedo totalmente desubicado, muere mi héroe así que abandono todo y me dedico a sobrevivir, cero estudio”, comienza su mensaje en Instagram.

Previamente, Gregorio Pernía ya había hablado sobre la etapa en la que abandonó los estudios.

“A los 38 años le digo a mi mujer que me quiero graduar de bachiller [secundaria] y me dice que no es necesario, que ya estábamos viejos para eso… Pues me matriculé, asistí todos los fines de semana y entre semana hice mis talleres. Después de un tiempo estaba vestido con birrete y todo”, contó orgulloso el actor Gregorio Pernía.

“Ese día me estaba graduando con 720 personas, entre ellas una señora de 72 años. Fue un día muy emocionante y especial para mí. Le estaba cumpliendo a mi padre, que siempre me decía: 'Todo lo que se propone un ser humano en la vida, se logra'”, finalizó.

Muchos de sus fanáticos comentaron la publicación felicitándolo por el logro obtenido. El que más resaltó fue el de su compañera Carmen Villalobos con quien compartió varias escenas en “Sin senos no hay paraíso”:

"Gregoooooo que bellezaaaaaaaa!!! Nunca es tarde para cumplir nuestros sueños!!! Te quiero mucho".