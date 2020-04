Hija de Luis Fonsi sorprende en redes con su hermosa voz

Foto: Referencia.

El aislamiento por el COVID-19 ha permitido que los hijos de los famosos tengan mucho tiempo libre… para demostrar sus propios talentos.

Ya sucedió con Isabela Figueroa , hija de Chayanne, quien dio una probadita de lo que sabe hacer con el piano y con su voz. También ya vimos que el don artístico corre por las venas de Aitana Derbez. Ahora tocó el turno a Mikaela, la hija mayor de Luis Fonsi y Águeda Lopez.

El cantante de Despacito contó en sus redes sociales que fue la propia Mikaela quien le pidió que la grabara cantando una canción, prácticamente sin que se diera cuenta, ya que es muy tímida y quizá no lo hubiera logrado de conocer todos los preparativos para el video que realizaba su famoso papá.

Y así, sin pensarlo demasiado, Luis preparó todo para que la niña cumpliera el sueño de cantar We Are the World, muy ad hoc en estos tiempos y uno de los grandes éxitos de los años 80.

"Esta tarde mi hija Mikaela me pidió que la grabara cantando esta canción. Ella es muy tímida así que fue una hermosa sorpresa. Pues les cuento que en dos minutos tenía el arreglo, la sesión, el mic listo, letra impresa y cámara grabando. Fue ella la que eligió la canción, perfecta para este momento que estamos viviendo. Aquí les comparto un pedacito. 'We are the ones who make a brighter day, so let's start giving…", escribió Fonsi.

Varios fueron los que "cayeron redonditos" a los pies de Mikaela, entre ellos Alejandro Sanz, Laura Pausini, Zuleyka Rivera, Juan Soler, India Martínez, Cristian de la Fuente y Noel Schajris, quienes de una forma u otra celebraron el talento de la niña.

Y no son los únicos; el video ya tiene más de 646 mil reproducciones que podrían augurar que en un futuro Mikaela seguirá los pasos de su papá.