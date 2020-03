Fallece por coronavirus la estrella de música country, Joe Diffie

Foto: Taste of Country

Joe Diffie, un exitoso creador de música country a lo largo de los años noventa, murió el domingo debido a complicaciones relacionadas con COVID-19. Su publicista confirmó la muerte a Rolling Stone.

Diffie, de 61 años, había hecho pública este viernes la noticia del contagio, asegurando a sus seguidores que estaba "bajo el cuidado de profesionales médicos y actualmente recibiendo tratamiento", informa el canal RT

Con una voz tradicional que hacía comparaciones con George Jones, Diffie pobló sus discos con baladas honky-tonk y melodías novedosas y alegres, ganando los cinco singles número uno de Oklahoma en la primera mitad de los años noventa.

Estos comenzaron con su lanzamiento debut, el conmovedor "Home", seguido de "If the Devil Danced (In Empty Pockets)", "Third Rock From the Sun", "Pickup Man" y "Bigger Than the Beatles".

En total, Diffie marcó 18 sencillos en el Top Ten, con la mayoría llegando al Top Five, incluidos los temas de radio de 1993 "Prop Me Up Beside the Jukebox (If I Die)" y "John Deere Green".

El cantante fue famoso por su nombre, al igual que varias de sus canciones más conocidas, en el sencillo de 2013 de Jason Aldean "1994". "Hay muchos cantantes en esta ciudad, pero no muchos con un rango como el suyo", dijo la estrella de Opry de Diffie, Vince Gill, a la revista People en 1993.