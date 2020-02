Gaby Spanic se desnuda en Instagram, pero se pasa con el Photoshop

Foto: Referencia.

Quien está levantando pasiones con una publicación “al natural” es ni más ni menos que la venezolana Gabriela Spanic, quien en los 90 fue considerado uno de los rostros más bellos de la televisión, tras el éxito que fue la telenovela “La Usurpadora” en México.

Sin embargo, ahora en busca de promocionar esta historia que la volvió mundialmente famosa, la actriz a sus 46 años decidió despojarse de toda ropa y retar a la censura de Instagram, anunciando con esta explosiva foto la agenda de sus giras con La Usurpadora en Teatro, alrededor de varias ciudades en el mundo.

Gaby Spanic se desnuda en Instagram y se pasa de Photoshop

Para acompañar la descripción de dicha foto, en la que Gaby aparece de espaldas, mostrando el tatuaje que tiene en el coxis, apoyada sobre unas rocas, con solo unos collares encima, mientras con la mano izquierda se tapa un pecho, la actriz escribió una frase de Marilyn Monroe, con la que se refirió al regreso de su icónico personaje “Paola Bracho”.

“Me gusta estar totalmente vestida, o si no totalmente desnuda. No me gustan las medias tintas”, fueron las palabras de Gabriela Spanic.

Pero no todo fue miel sobre hojuelas con esta foto, varios internautas notaron el excesivo y abusivo uso de Photoshop en la instantánea, pues consideraron que se les pasó la mano y no lo hicieron bien porque era más que evidente y las críticas no se hicieron esperar.

“Eres hermosa pero creo que se pasaron en el foto shop”, “se nota…muchísimo el foto shop”, “ un foto shop pésimo la verdad”, “demasiado.. En unas fotos ni nalg.s tiene y aquí como que es muy nalgona”, “En la mano se olvidó hacer photoshop se mira todo viejita arrugadita”, “Chiquis se encargó de tomar, editar y postear esta foto “natural”, “Muy editada”, “Vaya empoderamiento, recurrir al desnudo y al Photoshop” fueron algunos de los crueles comentarios.