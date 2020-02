Los memes más cómicos de Fanor Rivera, el "doctor" de Nicaragua

Foto: Referencia.

"Espías del Amor", fue el polémico programa que desenmascaró a un nicaragüense llamado Fanor Rivera, quien sostenía una relación a distancia con una chilena llamada "Rita". Este sujeto utilizaba las redes sociales (Facebook) para poder conquistar a mujeres de alrededor de 60 años.

En el 2018, la mujer antes mencionada buscó a estos "investigadores" para que le ayudaran a aclararle sus dudas sobre el susodicho (Fanor), quien le decía que ejercía diferentes trabajos de suma importancia en el país y que era demasiado reconocido en Nicaragua.

Sin embargo, nada de lo que le había contado a Rita, era cierto y, cuando el equipo del programa juntó a la hija de la mujer, viajaron para enfrentarlo y le descubrieron todas sus mentiras.

El sujeto también hablaba con más mujeres además de la "víctima", incluso otra chilena, a quien le dijo que tenía una Licenciatura en Economía y otros cuentos más.

"Él me mintió por amor, porque él me decía que me amaba y quería conquistarme por ese lado, está muy arrepentido de lo que pasó, me ha pedido muchas disculpas y quiere darle disculpas a mis hijos, dar la cara", dijo la señora en el video.

Te puede interesar: Bebé Isabela se hace viral por su peculiar gesto al nacer (FOTO)

Para finalizar, Rita decidió enviar un mensaje dirigido a las mujeres: "De paso quiero decirle a las mujeres que busquen por internet amor, porque realmente vale la pena, y realmente eso es verdad, eso existe que uno se enamora".

El boom en las redes sociales

En cuanto se dio a conocer este video en las redes sociales, llovieron muchas impresiones, muchos no creían de este caso incluso otros se preguntaban en porque hasta ahora (dos años después) salió a la luz este polémico y divertidísimo video, que a muchos les ha sacado carcajadas por el nivel de telenovela que este contiene.

Y lo que no podía faltar, que se viralizarán por todos lados fueron los MEMES que siguen aún saturando las redes sociales en todo momento.

Mirá la galería que tenemos preparada para ustedes: