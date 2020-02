Gato se vuelve viral por la forma de "protegerse" del coronavirus (Fotos)

Foto: Referencia.

Las fotografías virales que circulan en las redes sociales muestran al gato mirando a través de dos agujeros para los ojos que han sido cortados en el cubrebocas de tamaño humano.

No está claro de dónde se originaron las imágenes, pero eso sí, son algo lindas y divertidas, sin embargo, la máscara definitivamente no cumple una función real.

En primer lugar, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que no hay evidencia de que los animales puedan infectarse con el coronavirus.

En segundo lugar, no se cree que las mascarillas faciales sean muy efectivas para proteger a las personas, y mucho menos para los gatos. Esto se debe principalmente a que están demasiado flojas, no cubren los ojos y no se pueden usar por períodos prolongados. Además, deben cambiarse con frecuencia a medida que se vuelven sudorosas, húmedas y fútiles.

En declaraciones hechas para la BBC, Jonathan Ball, profesor de virología molecular en la Universidad de Nottingham, dijo: “En un estudio bien controlado en un hospital, la máscara facial fue tan buena para prevenir la infección por influenza como un respirador hecho a medida”.

“Sin embargo, cuando se pasa a los estudios que analizan su efectividad en la población general, los datos son menos convincentes: es todo un desafío mantener una máscara durante períodos prolongados de tiempo”, señaló.

Entonces, efectivamente, esa máscara hecha para el gato probablemente no esté haciendo mucho por él, lo que sí logra es que el peludo animal se vea un poco tonto.

Otras supuestas medidas preventivas que no tienen base en la ciencia incluyen comer ajo, hacer gárgaras con enjuague bucal y enjuagar la nariz con solución salina.

Sin embargo, médicos alrededor del mundo han informado que la mejor manera de minimizar las posibilidades de contener virus es lavarse las manos de forma regular y exhaustiva, evitar tocarse los ojos y la nariz y vivir un estilo de vida saludable y activo.