“Dios es el padre de mi hijo”, dice Sherlyn sobre el bebé que espera

A unos meses de convertirse en mamá por primera vez, Sherlyn continúa compartiendo sus consejos y los momentos más importantes de su maternidad, pero ahora habló sobre la identidad del padre de su hijo y otros detalles del proceso que decidió emprender desde hace más de seis meses por una inseminación artificial.

La actriz usó su cuenta de Instagram para aclarar algunas dudas de sus fanáticos y explicar más sobre su nueva etapa como mamá.

Sherlyn volvió a defender su decisión de concebir a su hijo gracias una inseminación artificial: “Hay un momento cuando de pronto tienen una epifanía y dicen: ‘es ahorita, estoy lista, estoy preparada, me siento madura, estoy estable, soy feliz y puedo ser mamá’, eso fue lo que pasó”.

Recomendó a las madres solteras disfrutar de su proceso de maternidad porque el tiempo es muy corto.

La actriz también volvió a ser cuestionada sobre la identidad del padre de su hijo, por lo que ella, con cara seria y muy firme, dijo: “Dios es el papá de mi hijo; vive con nosotros, respiro, hablo, se lo encomiendo todo el día y creo que no podía tener un mejor papá”.

Mencionó que ella planea hablar con la verdad a su bebé, por lo que llegado el momento, le dirá cómo y por qué decidió engendrarlo por una inseminación artificial.

"Yo creo que la verdad es el camino más corto para todo, mis amores, y tratar a los niños como si no entendieran es faltarle el respeto a su inteligencia, así que siendo muy honesto: ‘Te elegí, moría por tenerte, no encontraba a la persona’”, dijo la actriz de 34 años.

“Quiero explicarle para que no juzgue el hecho de que hay distintos tipos de familia: familias de mamá y papá, familias homoparentales, familias monoparentales o como la nuestra que son los papás, los abuelos”, añadió.

Reconoció que aún no sabe qué nombre pondrá a su primogénito, pero sí reiteró que quiere amamantarlo y ya buscó asesorías para lograrlo.

Fue a principios de diciembre cuando la famosa de 34 años dio a conocer que decidió embarazarse en solitario en una clínica de Nueva York. La intérprete conocida por sus participaciones en Clase 406, Amores verdaderos y Serafín, llamó la atención porque tendrá a su bebé sin la ayuda de una pareja sentimental.

Después dio a conocer que tendrá un hijo: “Voy a ser mamá de un príncipe. El día no pudo ser más hermoso y lleno de bendiciones, gracias a todos por hacerlo posible, el amor de mi vida crece dentro de mí y pronto podré decirle TE AMO a los ojos”.

La polémica por brujería

Jorge Clarividente acusó a Sherlyn de buscarlo desde hace meses para hacer diversos trabajos de magia, pero fue la semana pasada cuando aseguró que lo mandó a golpear.

Ante el escándalo, la también cantante respondió a los ataques: “Nunca lo he visto en persona, era una persona con la que fui amable por redes sociales, como soy amable con mucha gente, como podrán tener audios míos con mucha gente, sobre todo en esta etapa de mi vida, porque a mí no me espantan las cosas, y de repente comparto cosas importantes”.

“Me parece más delicado porque no se trata solamente de agredir la imagen de alguien, se trata de agredir la imagen de una mujer que aparte está embarazada, entonces sí me parece que es delicado y grave, pero pues bueno, definitivamente habemos unos que nos dedicamos a trabajar y hay otros que se dedican a colgarse del nombre de los que trabajamos un montón", dijo.