Berbie lanza muñecas de Shakira y JLo, tras su participación en el Super Bowl

Luego de que finalizara el show de medio tiempo del Super Bowl LIV, Jennifer López y Shakira se hicieron acreedoras a multiples comentarios que galardonaban su espectáculo, convirtiéndolo en uno de los favoritos para el público.

Es por ello que la marca de juguetes Barbie, decidió sumarse a las buenas críticas y a través de su cuenta de Instagram publicaron dos ejemplares de muñecas que replican a la colombiana y puertoriqueña respectivamente; los atuendos que ambas visten son muy parecidos a los que utilizaron para dar su show.

Jennifer López versión Barbie, porta un conjunto color piel con detalles en color plata que simulan los brillos que usó durante el Super Bowl, mientras que su nariz, sonrisa y cabello son elementos bien construidos que la hacen muy similar a la JLO real.

Por otro lado, Shakira "Barbie" es rubia, de ojos azules y labios rosas; porta un conjunto de piel color negro con detalles de encaje color rojo y una pulsera y aunque quizá ese conjunto no fue el que utilizó para el Super Bowl, definitivamente se apega al estilo urbano que Shakira suele usar.

Hasta el momento, Barbie no ha confirmado que las muñecas saldrán al mercado, pero la leyenda que acompaña la publicación dice: "Yoy already know who won tonight", que en español significa "Tú sabes quien ganó esta noche".

Por su parte, usuarios en Instagram reafirmaron la idea del "girl power", poniendo comentarios acerca de lo maravillosas que estuvieron y no dejaron de lado su nacionalidad para después preguntar cómo pueden conseguir los ejemplares, o si ya estaban disponibles y hasta se internacionalizaron pidiendo que llegaran a India.

En días pasados, Barbie también se sumó a las campañas de inclusión para desestigmatizar los cuerpos que salen de la norma, introduciendo al mercado seis nuevos ejemplares de muñecas en las que se incluye al vitiligo, distintos tonos de piel, muñecas "curvy", con prótesis, etc.