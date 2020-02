San Valentín: Las mejores frases para enamorar a tu pareja

Foto: El Periódico

Un año más vuelve el Día de San Valentín o también llamado día de los enamorados. Este viernes 14 de febrero, millones de personas en todo el mundo celebrarán el amor que sienten por sus seres queridos, que no solo tiene por qué ser hacia su pareja sino también a familiares y amigos.

Redes sociales como Facebook o Instagram se llenan de fotos de tortolitos enamorados. Otros se atreven con un regalo a su pareja acompañado de una bonita tarjeta firmada con un "te quiero".

Si estás buscando una frase sincera y romántica para titular una foto o para rellenar tu tarjeta del regalo, pero las letras no son tu punto fuerte… ¡no te preocupes! Hay quien ya ha puesto palabras a los sentimientos.

Sorprender con una cena romántica o con manualidades de todo tipo, se han convertido en prácticas comunes como alternativas a los tradicionales regalos de San Valentín.

Las mejores frases

A continuación, hemos hecho una selección de citas que encajan a la perfección con el Día de San Valentín. El amor es pura inspiración, no solo rellena las letras de las canciones, sino que es el aliento de la poesía y de la literatura. Al fin y al cabo, es el motor del ser humano.

"El amor es lo único que crece cuando se reparte", escribió Antoine de Saint-Exupéry, autor de 'El principito'. Esta es una de las frases que circularán hoy, viernes 14 de febrero, para desear un feliz Día de San Valentín. En forma de carta, whatsapp, foto, post o meme, los enamorados cruzan mensajes para disfrutar de una fecha tan señalada.

"El amor no hace girar al mundo. El amor es lo que hace que el viaje valga la pena" (Franklin P. Jones).

"El amor es un rayo de luna" (Gustavo Adolfo Bécquer).

"Sabes que estás enamorado cuando no quieres acostarte porque la realidad es por fin mejor que tus sueños" (Dr. Seuss).

"Uno está enamorado cuando se da cuenta de que la otra persona es única" (Jorge Luis Borges).

"Te quiero no por quién eres, sino por quién soy cuando estoy contigo" (Gabriel García Márquez).

"Conocer el amor de los que amamos es el fuego que alimenta la vida" (Pablo Neruda).

"Eres la manera que tiene el mundo de decirme lo bonita que es la vida" (Anónimo).

"Ir sin tu amor por la vida es como ir al combate sin música, como emprender un viaje sin un libro, como ir por el mar sin estrella que nos guíe" (Stendhal).

"Una campana no es campana hasta que suene. Una canción no es canción hasta que se cante. Un amor no es amor hasta que se regale" (Oscar Hammerstein II).

"Por un beso de tu boca, dos caricias te daría, tres abrazos que demuestran, cuatro veces mi alegría, y en la quinta sinfonía, de mi 6º pensamiento, siete veces te diría, las ocho letras de un 'Te quiero' porque nueve veces por ti vivo y diez veces por ti muero" (Anónimo).

"El tiempo es demasiado lento para los que esperan, demasiado rápido para los que temen, demasiado largo para los que lamentan, demasiado corto para los que celebran. Pero para los que aman, el tiempo es la eternidad" (William Shakespeare).