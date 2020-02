Esto cuestan las botas que Shakira utilizó en el Super Bowl

Foto: Referencia.

Shakira sabe cómo montar un espectáculo, y su conjunto en el escenario fue tan dramático como su actuación. El cantante de "Hips Don't Lie" abrió el espectáculo el domingo por la noche durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2020 en Miami con un atuendo al rojo vivo.

Ella subió al escenario cantando "She Wolf" en un look de Peter Dundas de dos piezas con cuentas y flecos personalizados , pero sus botas de $ 20,000 realmente se robaron el espectáculo.

Shakira actuó con un par de botas de cuña hechas a medida por el artista Daniel Jacob, también conocido como Dan Life. Según el diseñador, tomó 10 días completar las botas, que están adornadas con 30,000 cristales. El rapero Bad Bunny se unió a ella en el escenario para interpretar "Me gusta así".

Luego fue el turno de Jennifer López . La superestrella lució un atuendo de cuero de Versace mientras realizaba éxitos como "Jenny From the Block" y "Get Right". J.Lo hizo un cambio rápido en un traje de plata pura y brillante que parecía haber sido un guiño a ella " El personaje de stripper de Hustlers mientras bailaba en la barra frente a la multitud.

Y no tuvimos que esperar mucho para volver a ver a Shakira. Ella volvió a salir, esta vez con un look dorado con flecos y bordado de Peter Dundas, combinado con zapatillas Adidas con purpurina dorada a juego.

Para colmo, J Balvin hizo una aparición sorpresa para cantar "Mi Gente", mientras que la hija de López sorprendió a la multitud con su voz, cantando "Let's Get Loud" y "Born in the USA".