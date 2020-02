Retrato de Billie Eilish hecho por una adolescente se vuelve portada de Vogue

Foto: Referencia.

La revista de moda Vogue pidió a Nastia Kovtun, una chica rusa de 16 años de la ciudad de Chaikovski (Perm), que realizara un retrato de la popular cantante estadounidense Billie Eilish para la portada de su edición digital de marzo, según se aprecia en un dibujo difundido este lunes e informa el medio en su página web.

Vogue revela que Kovtun pensaba que estaba siendo engañada cuando recibió el encargo, recomendado por la propia cantante, así que la revista tuvo que enviar varios documentos traducidos al ruso para probar que se trataba de una solicitud real. Finalemente, la adolescente dibujó a su ídolo con un vestido de Louis Vuitton, convirtiéndose así en la persona más joven que ilustra una portada digital de Vogue.

Kovtun representó a la cantante californiana con un vestido azul estampado de flores y con la imagen del cartel de la película de terror 'El exorcista', de 1973. Asimismo, vemos a Eilish con pelo verde y gesto melancólico.

"Billie es una persona sencilla, como todos nosotros. No se pone por encima de sus admiradores y les habla como amigos", explica Kovtun. "Nunca vi algo similar a ella. No he conocido a nadie que me haya influido y a la que haya dibujado tanto como a ella", añadió Kovtun, que publica sus dibujos en su cuenta de Instagram.

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, conocida como Billie Eilish, es una cantante y compositora estadounidense.

Adquirió fama como artista cuando tenía 13 años, a raíz del sencillo «Ocean Eyes» que se publicó en 2015 en Soundcloud y que volvió a lanzarse con un vídeo musical en Youtube en 2016, cuando ella contaba con 14 años, y se convirtió en un fenómeno viral. En 2017, publicó su EP Don't smile at me, producido por su hermano Finneas O'Connell.