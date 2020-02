La India: Llaman "bruja" a mujer por tener 31 dedos (FOTOS)

Foto: Referencia.

Kumari Nayak, de 63 años, tiene polidactilismo, una anormalidad común al nacer donde la persona tiene dedos extra y dedos de los pies.

Con 19 dedos en los pies y 12 dedos en las manos, Kumari ingresa a los Récords Mundiales Guinness por tener la mayor cantidad de dígitos del mundo.

Pero ella dijo que su condición la ha afectado durante toda su vida y significa que a menudo se siente obligada a quedarse adentro de su hogar sin salir a la calle.

No tiene suficiente dinero para recibir tratamiento médico y afirma que vecinos crueles la llaman "bruja" y la evitan en la calle.

Kumari, del distrito de Ganjam en Odisha, India, dijo: "Nací con este defecto y no podía ser tratado ya que pertenecíamos a una familia pobre".

“Hace ya 63 años que tuve esta afección. Por su parte, los residentes cercanos, que tienen demasiada fe ciega, creen que soy una bruja y se mantienen alejados de mí. A veces vienen a ver mi condición, pero nunca ayudan”, señaló.

"Me veo obligado a permanecer en el interior de mi hogar ya que me tratan de manera diferente, lo cual no es una buena forma de tratarme por parte de mis vecinos", sentenció.

Una de sus vecinas, que conoce la condición de Kumari, dijo que otros en su "pequeña aldea" creían demasiado en la superstición. La vecina dijo: “Sé que tiene un problema médico y no tiene nada que ver con lo que otros creen que es”.

"Siento tanta pena por ella ya que ni siquiera puede darse el lujo de ser tratada", comentó la vecina.

En toda India, 134 personas, en su mayoría mujeres, fueron asesinadas por el supuesto uso de "magia negra" en 2016, según la Oficina Nacional de Registros del Crimen.

En algunas partes del país hasta el día de hoy, los linchadores matan a las mujeres acusadas de magia negra con el pretexto de "caza de brujas".

Según medios locales, varios estados indios han introducido leyes para evitarlo, pero los activistas dicen que son inadecuados.

Los funcionarios del gobierno de la India, al enterarse de la difícil situación de Kumari, le han ofrecido una casa y una pensión, y están haciendo intentos de crear conciencia entre sus vecinos.

Un portavoz del departamento administrativo dijo: “Somos conscientes de su situación y hemos ofrecido todas las ayudas posibles”.

"También estamos educando a sus vecinos para que la traten con amor y compasión y que se den cuenta de que ella no es una bruja", apuntaron las autoridades.