Super Bowl: Los mejores memes del show en el medio tiempo

Por ahí dicen que no hay plazo que no se cumpla y después de mucha expectativa llegó el esperado día para los fans del futbol americano, el Super Bowl LIV.

Más allá del partidazo que pintaba el Kansas City Chiefs vs San Francisco 49ers, la gran mayoría se aventó la primera parte con un solo fin, ver el show de medio tiempo a cargo de Jennifer López y Shakira, no se hagan.

A pesar de que muy pocos (o solo los fans de JLO y Shakira-Shakira) estaban ansiosos por ver lo que las latinas tenían preparado para uno de los momentos más vistos en todo el mundo.

Las dos artistas cumplieron en el papel y por ahí nos sorprendieron con algunos invitados especiales como J Balvin y Bad Bunny, un verdadero espectáculo para mover el esqueleto con todo el toque de Miami (estamos seguros que al menos les hizo mover el piecito al ritmo de “Hips Don’t Lie” u “On The Floor”.

En medio de un performance digno de admirar –y que incluso duró más de lo que estaba previsto–, en el que echaron mano de toda la tecnología disponible para llevar un show lleno de sabor y mucho orgullo latino, siendo de las primeras veces (hablando de Shakira) en que un artista cantaba en español durante el halftime.

Por supuesto que el espectáculo no se salvó de tener momentos para echar la risa e internet reaccionó de inmediato (para bien y mal) al show que Jenny from the Block y la cantante de “La Tortura” (esta última recordándonos al querido ‘Ferras’), es por eso que acá les dejamos los mejores memes que nos dejó el medio tiempo del Super Bowl LIV.

