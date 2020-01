Así reacciona tu cuerpo cuando le guardás secretos a tu pareja

Foto: Infobae

Mantener un secreto nunca es fácil, pero ocultarle algo a una pareja puede ser aún más complicado. Un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology, encontró que la persona promedio guarda alrededor de 13 secretos en un momento dado.

Como seres adultos se nos permite tener pensamientos y comportamientos privados que no revelamos a nuestra pareja. Por ejemplo, no tenemos que darles detalles de nuestro pasado si no queremos.

Los secretos disminuyen la sensación general de bienestar de las personas. Sin embargo, según los hallazgos revelados por la investigación, la disminución de la felicidad está relacionada con la cantidad de veces que las personas piensan en el secreto

A medida que se retiene un secreto, es posible que se hagan visibles una cascada de síntomas de estrés en el cuerpo. Puede que las personas se sientan nerviosas y ansiosas cuando sus parejas mencionan temas relacionados con la información que ocultan y con el tiempo desarrollen dolores de cabeza, dolores de estómago y tensión muscular por el estrés prolongado.

Además, ocultar algo importante puede afectar la rutina diaria y causar trastornos como el insomnio y afectar cómo nos sentimos emocionalmente. A menudo, quienes lo hacen pierden la paciencia con más rapidez y pueden ponerse más a la defensiva.

Según una investigación que publicó la revista Forbes, los neurocientíficos ahora creen que es biológicamente mejor para nosotros confesar nuestros secretos. La razón: aferrarse a ellos pone al cerebro en una posición incómoda y comprometida. “La corteza cingulada, esencial para nuestras respuestas emocionales, está conectada para decir la verdad", sostiene los especialistas.

Cuando elegimos guardar un secreto, la corteza prefrontal orbital del cerebro simula en la mente cuán malo será compartir el secreto, imaginando todos los posibles resultados negativos.

Dado que esconder algo puede afectar la relación, y en última instancia la salud, vale la pena, muchas veces, dejar salir los secretos.