LeBron James ante la muerte de Kobe: ¡Estoy desconsolado y devastado!

Foto: Referencial

Entre las miles y miles de muestras de dolor por la muerte de Kobe Bryant, su hija y otras personas que viajaban con ellos en el helicóptero que se estrelló el domingo en Los Ángeles, faltaba la expresión de uno de los grandes amigos del brillante basquetbolista que hizo historia en la NBA.

Y este lunes a la noche, esa declaración de dolor llegó vía Instagram: LeBron James le dedicó un extenso posteo en esa red social a quien fuera su amigo y compañero en los Lakers, la franquicia que compartieron, y en la selección de los Estados Unidos.

James, que el lunes se mostró conmovido al bajar del avión de los Lakers después de volver a Los Ángeles tras haber jugado en Philadelphia, dejó traslucir el dolor que siente por la muerte de Kobe, a quien llama "bro" (hermano), y Gianna María, a quien denomina "niece Gigi" (sobrina Gigi).

El mensaje completo de Lebron James a Kobe Bryant:

"No estoy listo pero aquí voy. Hombre, estoy sentado aquí tratando de escribir algo para esta publicación, pero cada vez que lo intento, ¡empiezo a llorar de nuevo solo pensando en ti, la sobrina Gigi y la amistad / vínculo / hermandad que tuvimos! Literalmente escuché tu voz el domingo por la mañana antes de dejar Philly para regresar a Los Ángeles. No pensé ni un poco en un millón de años que sería la última conversación que tendríamos. WTF!! ¡Estoy desconsolado y devastado, hermano mío! Hombre, te amo, hermano mayor. Mi corazón está con Vanessa y los niños. ¡Te prometo que continuaré con tu legado! ¡Significas mucho para todos nosotros, especialmente # LakerNation. Y es mi responsabilidad poner esta mierda en mi espalda y seguir así! ¡Por favor, dame la fuerza de los cielos desde arriba y cuídame! ¡Los tengo aquí! ¡Hay mucho más que quiero decir, pero no puedo hacerlo ahora porque no puedo superarlo! Hasta que nos encontremos de nuevo, mi hermano!! #Mamba4Life #Gigi4Life".

