¿Te apuntas? Hulk paquistaní busca una esposa "peso pesado"

Foto: Referencia.

Un colosal levantador de pesas de 70 piedras conocido como Hulk paquistaní está buscando una esposa, pero no considerará a ninguna mujer menor de 16 años por temor a aplastarlas.

Arbab Khizer Hayat, de 27 años, afirma haber rechazado hasta 300 posibles novias porque eran demasiado pequeñas y ahora ha intensificado la búsqueda de su pareja perfecta de 'peso pesado'.

El gigante de un hombre, que se eleva a 6 pies y 6 pulgadas, también dijo que su pareja ideal debe ser una gran cocinera para satisfacer su dieta de 10,000 calorías al día, que incluye comer 36 huevos para el desayuno.

Hayat, de Mardan, Pakistán , dijo: " Quiero conocer a una mujer que pese al menos 220 lb, y ella debe medir más de 6 pies 4 pulgadas de alto, así que nos vemos bien juntos".

Pero aunque él está convencido de que la pareja tiene que verse bien, el hombre fuerte cree que su esposa necesita tener un cuerpo voluminoso para evitar ser aplastado.

Hayat dijo: 'Necesito una esposa de peso pesado para no lastimarla. Todas las mujeres que han querido casarse conmigo hasta ahora han sido demasiado delgadas.

'Mis padres quieren que me case. Quieren tener nietos, pero no he encontrado la pareja adecuada para mí.

'En los últimos siete años, he estado buscando desesperadamente amor, y he visto 200-300 niñas, pero todas tenían un peso promedio.

'Tengo 6'6 pies de altura y peso casi una tonelada, por lo que no es posible parecer una pareja normal con una mujer promedio. Para mí es muy importante que nos veamos bien '.

A pesar de ingerir enormes cantidades de comida cada día (3 kg de carne y cuencos constantes de arroz y pan, regados con cinco litros de leche), Hayat insiste en que no tiene problemas de salud.

Agregó: 'No tengo ninguna condición médica. Estoy absolutamente en forma y cómodo con mi peso.

'Pero tengo que seguir haciendo ejercicio y comiendo para convertirme en un hombre fuerte campeón del mundo.

"Comencé a aumentar de peso en mi adolescencia, pero me di cuenta de que quería participar en campeonatos de halterofilia y de hombres fuertes. Así que seguí aumentando de peso".

Sin embargo, en su vecindario, Hayat ya es una estrella. Ha sido reconocido como el hombre más fuerte del mundo en todo Pakistán.

Se hizo famoso después de que los videos de él tirando de un tractor por una cuerda mientras la máquina intentaba alejarse de él, se volvieron virales.

Cientos de lugareños se presentan en la casa de Hayat todos los días para que puedan tomarse selfies con el gentil gigante.

'Recibo mucho amor y admiración de la gente de aquí. Pero no quiero parar aquí. Quiero convertirme en una estrella mundial '', dice.