"Cejas monstruosas", Así quedó después de recibir microblading fallido

Foto: Referencia.

Una mujer de Michigan llamada Shannon Bozell pagó $ 350 por un método de tatuaje de cejas llamado microblading en octubre de 2019. El servicio fue proporcionado por Anne Hicks, propietaria de un salón que también es artista de microblading, quien realizó el servicio en Merle Norman en Kalamazoo, Michigan .

Bozell explicó que quería que sus cejas fueran microbladeadas porque tenía pocas o ninguna ceja después de depilarse demasiado cuando era más joven.

Después de su sesión, Bozell dijo que no estaba contenta con sus cejas tan pronto como Hicks terminó la cita. Ella dijo que las cejas de microblading eran demasiado cuadradas, demasiado oscuras y mal adaptadas a su rostro. Desde la cita, Bozell dijo que se cortó el flequillo y se tiñó el pelo para ocultar las cejas.

"Pasé de tener cero cejas a tener estas cejas monstruosas, y es difícil de tragar", dijo. "Son grandes cejas de oruga que no se ajustan a mi cara", cita WJLA.

Bozell contactó a Hicks con su insatisfacción después de la cita inicial. A partir de ahí, Hicks programó otra cita para extraer algunos de los colores de las cejas de Bozell en un intento de hacerlos más claros para crear más un arco. Bozell admitió que el proceso fue una mejora de lo que comenzó. Sin embargo, ella dijo:

“Me sentí mejor cuando me fui. Tomé algunas fotos y fueron más claras ”, dijo. "No me di cuenta en 24 a 48 horas, iba a tener dos ampollas muy grandes".

Te puede interesar: Así fue el reencuentro de Jennifer Aniston y Brad Pitt

A pesar de eso, Hicks, que había recibido fotos de las ampollas de Bozell, dice que no sabía que las marcas en las fotos eran realmente ampollas y no pudo verificar si Bozell había cuidado sus cejas después de ambas citas.

"Respaldo el trabajo que hice cuando ella se fue, y respaldo el hecho de que le dije en detalle cuál podría ser el proceso y cuál fue el proceso", dijo Hicks. “Parecía que hubiera tenido una recuperación normal.

También parecía que le habían quitado el pigmento, por lo que son dos tipos diferentes de lo que veo como recuperación normal en las cejas, y lo que veo como un pigmento extraído ”, dijo.

Bozell finalmente tuvo que buscar otro artista en el área para comenzar el proceso de eliminación, que costó alrededor de $ 150 por sesión, informa WJLA .

En cuanto a Hicks, le preocupaba su negocio después de la publicación pública de Bozell sobre su horrible experiencia.