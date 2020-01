Carlos Santana lanzará su línea de productos de "cannabis"

Foto: Referencia.

El cantante mexicano Carlos Santana anunció que este verano lanzará su propia línea de productos de marihuana en asociación con una empresa que ya ha comercializado productos a figuras de la música como Bob Marley (en sociedad con sus herederos) y Mickey Hart, baterista de Grateful Death.

La compañía y sus subsidiarias cultivan cannabis en Half Moon Bay y tienen operaciones de distribución y fabricación en Santa Rosa.

“El cannabis es una puerta o una ventana a un estado de conciencia diferente. Te da la opción de percibir a través de un filtro diferente de despertar y curación, la percepción errónea de la distancia como una ilusión, lo que evita que te centres en el núcleo de tu esencia. Te ayuda a llegar a conocer, aceptar y poseer una calidad de vida feliz ”, escribió Santana en comunicado que publica Rolling Stone.

Te puede interesar: Suzy Cortez se tatúa el rostro de Messi en su parte íntima (FOTOS)

Carlos Santana, famoso intérprete de temas como “Black Magic Woman”, ha abogado todo el tiempo por la legalización de la marihuana en el mundo. Ahora, sus productos estarán a la venta en California.

Aunque todavía no ha especificado el nombre que llevará su marca, se especula que Carlos Santana podría inspirarse en los nombres de sus discos “Moonflower” (1977); “Inner Secrets” (1978); “Spirits Dancing in the Flesh” (1990); “Milagro” (1992); “Shaman” (2002).

Los productos de cannabis por Santana, estarán en dispensarios de California este verano. Los de Cannabidiol estarán disponibles en el otoño.