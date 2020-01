Sandor Guido manda mensaje a niño que lloró a cántaros por derrota de León

Foto: Cortesía

Cuando el béisbol se lleva en la sangre la pasión no puede contenerse, en las victorias y en las derrotas. Esto último lo sintió un pequeño cuyo video se hizo viral tras el juego León vs Chinandega.

El encuentro es parte de la final de la Liga de Béisbol Profesional en Nicaragua, que enfrenta a estos dos equipos del Occidente del país con mucha ambición por llevarse el trofeo.

Esta es la décimo quinta edición de este torneo en el país, el cual siempre atrae a una enorme cantidad de aficionados al deporte rey de la tierra de lagos y volcanes.

Llantos de desconsuelo

El niño protagonista del video se mira en su cama sufriendo por la derrota del León este miércoles, cuando fue liquidado por el equipo de Chinandega 14 a 11 en el primer juego de la serie final.

"¡No importa, no me gusta perder!", dice el niño, expresando luego algunos improperios, por la misma frustración al ver a este equipo no reaccionar de forma adecuada. "Qué van a ganar ni que nada, no vuelvo a ver ni un juego", continúa desconsolado, más un despliegue de palabritas pasadas de tono.

"Vamos a salir adelante"

Ante este clip que se regó cómo la pólvora, apareció un audio que supuestamente es del mánager del equipo de León, Sandor Guido, quien envió un mensaje para calmar las ansias de este niño, dándole además ánimos para que no pierda la esperanza porque la serie final todavía no está definida.

"Tranquilo pipe, vamos, tranquilo hombre, esto es apenas un juego. Saludes, bendiciones a vos y vas a ver que vamos a salir adelante. No se ha perdido nada. Dios está con nosotros y que Dios te bendiga. Gracias por tu solidaridad y vas a ver, te vamos a regalar una pelota, en cuanto te veamos, tal vez llegás si sos de León al dougout y ahí vamos a platicar", comenta Guido.

Faena beisbolística

En el último inning León ganaba 11 a 6, quedando solamente a 3 out de la victoria, pero Edgard Montiel activó al Chinandega con cuadrangular.

Luego de eso Los Tigres lograron hacer tres carreras más y el mismo Montiel encontraría las bases llenas, para un momento sumamente emotivo al pegar un grand slam que dejaría por el suelo a León.

Según estadísticas, en ocho ocasiones el equipo que gana el primer juego de la final es el que se corona, ¿se romperá esta racha con la promesa del entrenador?