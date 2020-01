¿Antes del SOS, cuál era la señal de auxilio? date cuenta aquí

Foto: Referencia.

Cuando alguien se ve en una situación de peligro, en cualquier latitud del orbe, lo primero que le viene a la mente es usar la mundialmente conocida señal S.O.S.

Pero, este algoritmo data apenas de principios del siglo XX, cuando los barcos, valiéndose de su fácil transmisión a través del patrón “… — …” en código morse, lo usaban para alertar que pasaban por alguna vicisitud. Entonces, ¿cómo se advertía antes de alguna emergencia?

Antes del S.O.S, los marineros usaban solamente las siglas CQ, pero se popularizó tanto que acabó perdiendo el sentido de urgencia que en inicio transmitía. Así, cuando la compañía Marconi tomó fuerza en el ramo y se convirtió en líder en telegrafía, la señal se modificó a principios de 1900, añadiéndole la letra D al final.

Esta simbología se originó el 7 de enero de 1904 en la “circular 57” de la Compañía

De este modo, con la señal CQD se cumplía una doble función: seguía siendo fácil de recordar, ya que solo modificaba una letra y también recobraba el sentido de peligro que había perdido.

Muchos veían en estas siglas el acortamiento de las palabras inglesas ‘Come Quick Danger’ (algo como “peligro inminente” en español). No obstante, el propio Marconi desmintió esta teoría, alegando que “es una señal convencional que fue introducida originalmente por mi compañía para expresar un estado de peligro o riesgo del barco que la envía”.

También se interpretó como “Come Quickly, Distress” (Vengan Rápido, Problemas), aunque su auténtico significado es “CQ (Copy Quality)”, código de llamada general y “D de Distress (Problema)”.

A pesar de el esfuerzo de Marconi, no todos los países la acogieron con beneplácito, por lo que la señal se diversificó: en Estados Unidos mantuvieron NC (para «pedir ayuda sin demora» mezclando las señales náuticas Negativo, ‘Negative’, y Positivo, ‘Charlie’); en Alemania utilizaron SOE; y en Italia prefirieron SSSDDD.

Ante esta situación, existía el peligro de que las llamadas de auxilio fueran confusas para unos y otros.

Estas siglas fueron sustituidas por S.O.S en 1906 en Berlín, durante la Conferencia Internacional de la Comunicación Inalámbrica en Mar, para que todos los países tuvieran un código común para pedir socorro, a excepción, curiosamente, de Estados Unidos, que tardó algo más de tiempo en aceptarlo.

Existen varias teorías sobre el significado de S.O.S. Algunos aseguran que se refiere a las siglas de ‘Save Our Ship’ (‘Salvad nuestro barco’); otros apuestan porque significan ‘Save Our Souls’ (‘Salvad nuestras almas’) e incluso ‘Send Out Succour’ (‘Mandad socorro’).

No obstante, el Anuario de la Telegrafía y Telefonía de Marconi del año 1918, especifica que la única razón de su elección fue su sencillez. “Esta señal fue adoptada únicamente debido a su fácil transmisión y su carácter inconfundible. No hay ningún significado especial de las letras y es totalmente incorrecto poner puntos entre ellos”.

Generalmente esta señal es utilizada por los barcos y los aviones, en cuanto es captada tiene preferencia por sobre cualquier otro mensaje.