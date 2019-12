Fan de Star Wars es nombrado como Maestro Jedi

Foto: Referencia.

CHARLOTTE, NC (AP) - Un estudiante universitario de Carolina del Norte aclamado por la policía como un héroe por evitar más lesiones y muertes después de que un hombre armado abrió fuego en un salón de clases ahora ha sido inmortalizado como Jedi por la compañía de producción de la franquicia de Star Wars.

Los medios de comunicación informan que la familia de Riley Howell, estudiante de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, descrita como una gran fanática de Star Wars, fue informada por Lucasfilm en mayo de que planeaba honrarlo en un próximo libro, "Star Wars: The Rise of Skywalker - The Visual Dictionary.

"El libro fue lanzado por el editor DK para coincidir con el lanzamiento de la nueva película" Star Wars: The Rise of Skywalker ".

En mayo, el equipo de relaciones con los fanáticos de Lucasfilm escribió una carta a la familia de Howell expresando sus condolencias.

"El coraje y el desinterés de Riley saca a los Jedi de todos nosotros", escribió Lucas Seastrom, miembro del equipo de relaciones con los fanáticos. "Esperamos que te regocijes en su memoria, y nos unimos a ti para honrar su vida y su ejemplo".

"Como un pequeño tributo, nuestro Story Group ha incorporado una reinvención del nombre de Riley como personaje en la galaxia de Star Wars", continuó Seastrom. "... La Fuerza estará con Riley, y todos ustedes, siempre ..."

La entrada en el libro tiene solo 66 palabras, pero acredita al maestro e historiador Jedi "Ri-Lee Howell" con la recopilación de "muchos de los primeros relatos de exploración y codificación de La Fuerza".

La madre de Riley Howell, Natalie Henry-Howell, le dijo a The Charlotte Observer que esto realmente marca la segunda vez que su hijo aparece en un libro de "La Guerra de las Galaxias": cuando era un niño, un tío tenía un libro personalizado hecho para Riley que lo puso en el papel protagonista de "La amenaza fantasma".

"Fue un gran regalo", recuerda, y señala que la inclusión en el nuevo libro es mucho más significativa.

Toda la familia fue a ver la nueva película en la noche de estreno. Trajeron sus cenizas y dejaron un asiento abierto para él.

"Creo", dice Henry-Howell, "le hubiera gustado cómo terminó".

Howell, de 21 años, y un compañero de clase murieron el 30 de abril cuando un hombre armado abrió fuego en un aula en el edificio Kennedy en el campus de la UNCC. Otros cuatro estudiantes resultaron heridos, pero la policía dice que las acciones de Howell evitaron más lesiones o la pérdida de vidas.