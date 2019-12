La canción para dar "cachetadas" causa miles de reacciones en el mundo

Foto: Referencia.

Un nuevo reto viral en las redes sociales ha causado risas en los usuarios, quienes han sido partícipes de las palmadas entre sus familiares y amigos y lo han seguido compartiendo.

Se trata de una canción usada en Tik Tok para dar palmadas y cachetadas a padres, abuelos, nietos, amigos, mascotas, entre otros. Para seguir con el ritmo de ‘If you’re happy and you know it clap your hands’.

Como se recuerda, el origen de este viral le pertenece a un usuario de TikTok, una aplicación muy conocida por los jóvenes para crear vídeos musicales y compartirlos, incluso hacerlos virales.

"If You're Happy and You Know It" es una canción popular repetitiva para niños de los Estados Unidos, Reino Unido, etc. La canción se ha destacado por sus similitudes con "Molodejnaya", una canción que aparece en la película musical soviética de Volga de 1938. -Volga .

La canción fue publicada en varios lugares a lo largo de las décadas posteriores a fines de la década de 1950, incluido un volumen de "actividades recreativas constructivas" para niños (1957), [2] un libro de proyectos de drama para niños discapacitados (1967), [3] y un manual de hogar de ancianos.

Al igual que muchas canciones infantiles, hay muchas versiones de las letras. Una versión popular es así:

Si eres feliz y lo sabes, ¡aplaude!

Si eres feliz y lo sabes, ¡aplaude!

Si eres feliz y lo sabes, y realmente quieres demostrarlo;

Si eres feliz y lo sabes, ¡aplaude!

¡Cuidado! Porque la próxima víctima podrías ser tú.