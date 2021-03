Truco para escuchar un audio en WhatsApp antes de enviarlo / FOTO / Pixabay

¿Quieres asegurarte de que tu mensaje se oye como deseas? En ese caso, presta atención a este sencillo truco para escuchar una nota de voz en WhatsApp antes de enviarla.

Las notas de voz de WhatsApp son extremadamente útiles. Gracias a ellas, podemos comunicarnos con nuestros contactos de una forma más ágil cuando no tenemos mucho tiempo para escribir o cuando estamos haciendo otra actividad.

Te recomendamos: Apple pide a los usuarios actualizar sus dispositivos

Las notas de voz cobran importancia, ya que se quedan guardadas en el chat para que las podamos escuchar cuando estemos disponibles, según el medio especializado Computer Hoy.

Truco para escuchar una nota de voz en WhatsApp antes de enviarla

No obstante, no todo son ventajas y la función de notas de voz de WhatsApp no es perfecta. Dado que es una grabación, lo ideal sería que, antes de enviarla, la aplicación nos ofreciera la posibilidad de reproducirla para ver si todo está correcto antes de mandarla.

Lamentablemente, esto no es así. Si eres un usuario habitual de esta característica, ya debes saber que, una vez que terminas de grabar la nota, se envía a su destinatario de forma instantánea.

Por fortuna, tienes a tu disposición un truco para escuchar una nota de voz en WhatsApp antes de enviarla. Se trata de una acción muy sencilla y nada difícil de aplicar, por lo que puedes ponerla en práctica siempre que quieras.

Toma nota de los pasos que tienes que seguir:

En primer lugar, entra en el chat en el que quieres enviar la nota de voz. Puede ser una conversación individual o un grupo.

Toca en el icono del micrófono y después bloquea el candado deslizando hacia arriba, como haces cuando vas a mandar una nota de voz larga.

Cuando termines de decir lo que quieres, cierra la aplicación.

A continuación, vuelve a abrir WhatsApp y entra en el chat en el que has grabado la nota de voz.

Verás que en la parte inferior aparece un pequeño reproductor como el que puedes ver a continuación en la captura.

Si tocas el botón Play, podrás escuchar tu nota de voz. Puedes borrarla pulsando en el icono de la papelera, o enviarla haciendo clic en la flecha azul.

¡Así de sencillo! Aprovecha este truco y no vuelvas a enviar una nota de voz en WhatsApp antes de escucharla.