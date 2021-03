"Fake": Se tatúa en la nuca el código QR de Instagram para abrirlo en un móvil

Foto: El tatuaje fue hecho como un homenaje a su perfil de Instagram/Referencia

Un 'influencer' colombiano se hizo en la nuca un tatuaje del código QR de su cuenta de Instagram, pero ahora ese módulo de almacenamiento de información, aparentemente, no funciona.

Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, publicó anteriormente en las redes sociales imágenes de dicho tatuaje hecho como un homenaje a su perfil de Instagram, que le catapultó a la fama en los últimos años. Según los medios locales, en un primer momento el código QR funcionaba y al ser enfocado con la cámara de un teléfono móvil abría instantáneamente la cuenta de dicha plataforma.

Este martes La Liendra acudió a un cirujano plástico de la ciudad de Medellín y le reveló que el código de barras del tatuaje ya no funciona. "Me salió 'fake' porque no me abre", comentó Gómez al galeno, a quien, aparentemente, recurrió para pedirle prestado su coche deportivo de alta gama para crear contenido digital.

Un 'influencer' colombiano se hizo en la nuca un tatuaje del código QR de su cuenta de Instagram para abrirla en móvil pic.twitter.com/JodE07OQrR — RT en Español (@ActualidadRT) March 3, 2021

Sobre los códigos

La mejor manera de entender qué es un código QR y cómo se puede utilizar es pensar en él como un enlace. En lugar de que las personas tengan que escribir direcciones web en sus smartphones, simplemente pueden escanear un código QR para acceder al contenido. La acción es rápida y sencilla. Todo lo que necesitan es un dispositivo móvil con una cámara integrada y un lector de códigos QR.

Si un código QR está parcialmente oscurecido o ligeramente dañado, puede ser decodificado gracias a su función de corrección de errores. Hay cuatro niveles: L, M, Q y H. Cada nivel tiene su propio porcentaje de daño que puede sostener, L es el más bajo y H, el más alto. Cuál utilizar depende del tamaño real del código QR a imprimir.